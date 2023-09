PHOTOS : Des centaines de personnes assistent à la cérémonie du cancer du sein sur le Penticton Dragonboat

Les autres coureurs encouragent les bateaux survivants du cancer du sein qui approchent de la ligne d’arrivée lors de la finale dimanche. (Monique Tamminga Nouvelles occidentales) Neuf équipes de partout en Colombie-Britannique ont pris part à la cérémonie des œillets roses en l’honneur des survivants, des combattants et des victimes du cancer du sein, lors du Penticton Dragonboat Festival qui a lieu dimanche. (Monique Tamminga Nouvelles occidentales) L’équipe du bateau-dragon Suvivorship des organisateurs jette des œillets à l’eau dans le cadre de la cérémonie du cancer du sein dimanche. (Monique Tamminga Nouvelles occidentales)

Chaque jour, 78 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein au Canada.

L’horrible maladie a coûté tant de vies et causé tant de chagrins, mais dimanche, sur les rives du lac Skaha à Penticton, plus de 100 athlètes de bateaux-dragons sont venus à terre dans leurs bateaux pour brandir un œillet rose dans l’espoir d’un remède.

La cérémonie des œillets est une tradition du Penticton Dragonboat Festival et est organisée par l’équipe locale de survivants du cancer du sein, Survivorship.

Don Mulhall, qui est l’entraîneur de Survivorship, n’aurait pas pu rêver d’un meilleur week-end de course.

Le directeur du Penticton Dragonboat Festival a observé sous un ciel bleu, le samedi 9 septembre, 76 équipes venant d’aussi loin que Calgary et Victoria se sont précipitées et furieuses pour donner le coup d’envoi de la 22e édition de l’événement de fin d’été.

Cette année, la chanson Pink a été jouée pendant que les bateaux-dragons et les gens sur la plage agitaient leurs œillets roses dans les airs. Après une minute de silence en souvenir des proches disparus, les fleurs ont été jetées dans le lac.

Cette année, neuf équipes de survivantes du cancer du sein de toute la Colombie-Britannique ont participé à l’événement et ont participé à l’émouvante cérémonie. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la plage pour assister à la cérémonie, jeter leur propre œillet à l’eau et honorer les survivants, les combattants et les proches disparus.

« En 2022, le cancer du sein était le cancer le plus répandu chez les femmes », a déclaré l’animatrice de la cérémonie Sarah Johnson, dont la mère a survécu à deux reprises au cancer du sein et fait partie d’une équipe de bateaux-dragons survivants du cancer du sein.

« Seulement cinq pour cent des cancers du sein sont des mutations génétiques héréditaires, dont je fais partie », a déclaré Johnson. «Avant d’avoir 40 ans, j’ai subi une mastectomie de précaution pour donner la priorité à mes filles et à mon avenir et m’assurer de pouvoir voir mes filles grandir. Cela est possible grâce à ma mère et à son combat », a-t-elle déclaré.

« Ma mère a survécu au cancer du sein à deux reprises et elle est là-bas avec ses autres coéquipières et d’autres survivantes. Tout le monde ici aujourd’hui connaît une personne touchée par le cancer du sein. Tout le rose représente la peur du cancer du sein et de l’inconnu de la maladie, mais aussi l’espoir pour l’avenir », a déclaré Johnson. «Nous vous honorons, nous souvenons de vous et vous célébrons.»

Lors des courses finales pour les survivantes du cancer du sein, l’équipe Survivorship de Penticton est arrivée deuxième.

En fait, les vendeurs, le café en plein air, la plage et les pelouses étaient remplis à craquer d’athlètes, de spectateurs et de visiteurs pendant les deux jours.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui au bulletin d’information de Penticton Western News.

@PentictonNouvelles

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Festival du Cancer