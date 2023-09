Photos : Des centaines de morts après un puissant séisme qui secoue le Maroc | Nouvelles sur les tremblements de terre

Un séisme puissant et superficiel a frappé le Maroc, tuant et blessant des centaines de personnes et endommageant des bâtiments, depuis les villages des montagnes de l’Atlas jusqu’à la ville historique de Marrakech.

Au moins 820 personnes sont mortes dans la catastrophe, la plupart à Marrakech et dans cinq provinces proches de l’épicentre du séisme. 670 autres personnes blessées ont été envoyées à l’hôpital.

La télévision marocaine a montré des scènes des conséquences de la catastrophe, dans lesquelles de nombreuses personnes sont restées dehors, craignant des répliques. Des familles inquiètes se tenaient dans les rues ou se pressaient sur le trottoir, certaines portant des enfants, des couvertures ou d’autres affaires.

Les secours se sont dépêchés de rechercher des survivants dans les décombres.

D’autres images partagées en ligne montraient des gens courant et criant près de la mosquée Koutoubia du XIIe siècle à Marrakech, l’un des monuments les plus célèbres de la ville.

Les médias marocains ont rapporté que la mosquée avait subi des dégâts, mais l’ampleur n’était pas immédiatement claire. Son minaret de 69 mètres (226 pieds) est surnommé le « toit de Marrakech ».

Le Service géologique des États-Unis a mesuré le séisme d’une magnitude de 6,8 lorsqu’il s’est produit vendredi à 23h11 (22h11 GMT). L’USGS a indiqué que l’épicentre se trouvait à 18 kilomètres sous la surface de la Terre. De tels séismes peu profonds sont plus dangereux.