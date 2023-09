Photos : Des centaines de magasins détruits dans un incendie sur un marché au Bangladesh | Galerie Actualités

Un énorme incendie a ravagé plusieurs centaines de magasins dans un marché de Dhaka, la capitale du Bangladesh.

Il n’y a pas eu de victimes puisque l’incendie a ravagé la zone tôt jeudi, avant l’ouverture des magasins.

Il a fallu six heures aux forces militaires et aux pompiers pour contenir l’incendie, qui s’est propagé rapidement sur le marché de Mohammadpur en raison de la grande quantité d’articles inflammables tels que de l’huile de cuisson et des plastiques, ont indiqué des responsables.

Shahjahan Sikder, responsable des pompiers, a déclaré que l’incendie était probablement dû à un court-circuit électrique.

« Ma famille dépendait de ce magasin. Qu’est-ce que je fais maintenant? Tout a brûlé», a déclaré un commerçant aux médias locaux.

Les incendies sont fréquents dans la ville densément peuplée de Dhaka, qui a connu un boom de la construction ces dernières années, souvent sans mesures de sécurité appropriées. Des incendies et des explosions se produisent souvent en raison de bouteilles de gaz défectueuses, de climatiseurs et d’un mauvais câblage électrique.

En avril, un incendie dans un complexe commercial à Dhaka a blessé plusieurs pompiers et incendié quelque 5 000 magasins.