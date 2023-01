PHOTOS : des blocs de glace intelligents de la taille d’une voiture s’accumulent près d’Agassiz après de violentes tempêtes hivernales

Des calottes glaciaires se sont formées le long du lit du fleuve Fraser à la suite d’un récent épisode de temps froid intense, au cours duquel les températures ont chuté à un froid glacial de -30 ° C, refroidissement éolien inclus. (Photo/Sue Williams) D’énormes blocs de glace bordent le fleuve Fraser près du pont Agassiz-Rosedale à la suite d’une vague de froid intense et de tempêtes hivernales subséquentes. (Photo/Valérie Pentz) Kelli Easton a déclaré que certains des morceaux de glace qu’elle a vus le long du fleuve Fraser près d’Agassiz mesuraient 10 pieds de haut. (Photo/Kelli Easton)

D’immenses étendues de glace reposent encore le long des rives du majestueux fleuve Fraser qui traverse Agassiz-Harrison. Des températures glaciales inhabituelles ont non seulement brisé des records météorologiques qui duraient depuis 30 ans ou plus, mais ont également gelé de vastes étendues du fleuve Fraser.

Valerie Pentz a capturé une photo particulièrement époustouflante d’un champ d’énormes blocs de glace s’étendant à l’horizon près du pont Agassiz-Rosedale. Elle se tenait à côté d’un seul des gigantesques blocs de glace qui mesurait au moins 7 pieds de large et qui lui montait au front dans le sens de la hauteur. La photo a tellement captivé les Facebookers qu’elle a été partagée près de 250 fois dans les 24 heures suivant sa publication.

Quelques photos des blocs de glace ont fait leur chemin dans les cercles des médias sociaux. Sue Williams a pris une photo d’une épaisse couche de glace le long du lit du fleuve Fraser le jeudi 29 décembre, démontrant que non seulement les rives du fleuve ont été obstruées par des blocs de glace, mais que des plaques de glace de quelques centimètres d’épaisseur ont fait leur chemin. le long des cours d’eau.

Les températures ont chuté à près de -14 °C lors d’une vague de froid particulièrement glacial vers la fin décembre ; avec le refroidissement éolien, le mercure a plongé en dessous de -30 C dans certaines régions. Le mauvais temps a non seulement jeté une couverture de neige sur Agassiz-Harrison, mais cette couverture a été recouverte d’une coquille de glace solide à la suite d’une salve de neige, de grésil et de pluie verglaçante en une seule journée.

Bien que les morceaux de glace soient fréquents après les coups de froid le long du fleuve Fraser, le fleuve gèle rarement d’une rive à l’autre. Par exemple, fin 2021, la rivière a gelé sur toute sa largeur de Langley à Maple Ridge à Derby Reach. Il y a eu quelques gelées profondes documentées au cours des 200 dernières années d’histoire, l’une des premières étant en 1862. Au 19e siècle, la rivière a gelé de Langley à Richmond, de 13 à 25 pouces d’épaisseur. Des photos prises à New Westminster dans les années 1920 montraient des gens patinant sur la rivière et jouant au hockey.

L’un des gels profonds les plus récents a eu lieu en 1962, lorsque le fleuve Fraser traversant Surrey et North Delta a gelé.

