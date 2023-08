PHOTOS : dégâts causés par les incendies de forêt du ruisseau McDougall à West Kelowna

(Jacqueline Gélineau/Capital News) (Jacqueline Gélineau/Capital News) (Jacqueline Gélineau/Capital News) (Jacqueline Gélineau/Capital News)

Lorsque la fumée s’est levée de la vallée de l’Okanagan le 23 août, les destructions laissées par l’incendie de forêt de McDougall Creek sont devenues visibles.

L’incendie, qui s’est depuis transformé en feu de forêt du complexe Grouse, a brûlé vif et chaud dans la nuit du jeudi 17 août.

Des centaines de personnes à Kelowna se sont alignées sur les rives du lac Okanagan pour regarder les flammes engloutir les arbres et les maisons, envoyant des étincelles dans le vent.

Pendant des jours, les dégâts laissés sur place ont été masqués par une épaisse fumée. Aujourd’hui, alors que la férocité de l’incendie du complexe Grouse diminue et que le ciel s’éclaircit, le chemin de destruction de l’incendie est devenu plus évident.

Il y a 84 propriétés à West Kelowna et dans la Première Nation de Westbank qui ont subi des dommages à la suite de l’incendie de forêt. Quatre-vingt-dix autres structures dans la circonscription électorale de l’ouest du centre de l’Okanagan ont également été endommagées.

À Kelowna, quatre propriétés ont été incendiées et trois autres structures ont été endommagées à Lake Country.

Les personnes possédant des biens à l’intérieur des zones d’évacuation peuvent désormais vérifier l’état de leur maison.

Le Centre des opérations d’urgence de Central Okanagan a lancé l’outil de recherche en ligne pour les résidents de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank et de la zone électorale de Central Okanagan West qui ont été évacués en raison de l’incendie de forêt.

L’outil s’applique uniquement aux résidents dont la propriété a été placée sous ordre d’évacuation, et le grand public qui n’est pas sous ordre est prié de faire preuve de respect et de ne pas utiliser actuellement l’outil, accessible en allant à www.cordemergency.ca/propertyinfo.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023Dernières nouvellesVille de KelownaVille de West Kelowna