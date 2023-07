PHOTOS : défilé Westside Daze apprécié par des milliers de personnes à West Kelowna

L’un des principaux événements de Westside Daze s’est déroulé dans les rues de West Kelowna samedi matin.

À 10h30 le samedi 8 juillet, le défilé toujours populaire de Westside Daze a eu lieu alors que les routes étaient bondées de familles et de résidents qui regardaient.

Le défilé de 90 minutes mettait en vedette le gouvernement local – le maire Gord Milsom et tous les membres du conseil de West Kelowna ainsi que la GRC, le service d’incendie, les services d’urgence, les West Kelowna Warriors, 2023 Mme Senior World Canada Laura Draycott, de nombreuses entreprises et organisations locales, et plus.

La plupart des chars divertissaient la foule pendant le défilé en klaxonnant, en leur lançant des bonbons ou en pulvérisant des pistolets à eau pour garder le public au frais par une chaude journée d’été.

Westside Daze se déroule tout le week-end avec de nombreux vendeurs, de la nourriture de carnaval et de la musique live et se déroule au Memorial Park sur la Old Okanagan Highway.

