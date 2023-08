PHOTOS : Début de la compétition aux Abbotsford 55-Plus BC Games

La compétition est officiellement ouverte aux Abbotsford 55-Plus BC Games.

Les athlètes ont ouvert le jeu mercredi (23 août) dans une variété de sports différents sur des sites partout à Abbotsford.

L’action se poursuit localement jusqu’à samedi (26 août).

Ce soir (mercredi), aura lieu la cérémonie d’ouverture – un événement gratuit qui se déroulera de 18h30 à 20h00 au stade Rotary.

Parmi les artistes figurent : le violoniste Calvin Dyck et l’Orchestre des jeunes d’Abbotsford, le Chilliwack Harmony Chorus, Drumlines, la Legacy Dance Team, l’Abbotsford Skipping Sensations et plus encore.