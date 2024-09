Photos de vacances en bikini de Priyanka Chopra

Priyanka Chopra et Nick Jonas sont en vacances dans le sud de la France elle a dit pas du tout jalousement, et Priyanka vient de publier un photoshoot rempli de contenu mignon de bébé, de moments romantiques entre elle et Nick, et de quelques photos de bikini pour faire bonne mesure.

Cette famille vit vraiment la belle vie, et aussi joli je suis sûr que c’est un tatouage du visage de Malti sur le bras de Priyanka (swipe through ^) !

Priyanka et Nick ont ​​commencé à sortir ensemble début 2018 et se sont mariés en décembre de la même année. Ils ont accueilli leur fille en 2022. Un an plus tard, Priyanka s’est ouverte à Le rapport Zoé « Nous avons beaucoup de points communs. L’un d’entre eux est cette capacité : nous sommes des débrouillards, nous n’avons pas peur de travailler dur, nous n’avons pas peur de changer de cap. Je suis quelqu’un qui est prêt à apprendre quelque chose qu’il ne connaît pas. Et Nick aussi. »

Elle a ajouté que leur famille voyageait « en meute », en tenant compte du calendrier des tournées des Jonas Brothers et de leurs propres horaires de tournage. Mais au final, ils adorent passer du temps à la maison. « Nous avons toujours du monde à la maison », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas parler pour mon mari, mais la pression dans mon travail est bien réelle. Et la seule façon de décompresser est d’avoir des amis et de la famille – je ne suis pas du genre à sortir. J’aime recevoir mes amis, ouvrir une bonne bouteille de vin et discuter. Ou aller au bowling, ou jouer au basket à trois heures du matin, ou me plonger dans le jacuzzi… J’ai travaillé très dur pour pouvoir construire une vie où nous pouvons faire ça. »