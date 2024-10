Photos de tournage : Nic Cage Films « Spider-Noir »

La production a officiellement commencé pour la série live-action « Spider-Noir » d’Amazon Prime Video avec Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man Noir du film d’animation « Spider-Man : Into The Spider-Verse ».

Les premières photos du tournage ont été publiées chez Just Jared et montrent Cage en train de filmer une scène en tant que combattant du crime échoué, mais pas dans sa tenue de super-héros.

Le personnage de Cage aurait été « renversé par quelque chose dans la scène » lors du tournage.

La série raconte l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux (Cage) dans le New York des années 1930, obligé de se débattre avec sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville.

Des rumeurs ont émergé selon lesquelles Cage jouerait une nouvelle version du clone génétique de Peter Parker, Ben Reilly/Scarlet Spider, et son enquête sur un décès l’amène à découvrir que le maire est impliqué avec le chef du crime Silvermane et la femme fatale Yuri Watanabe.

Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez et Jack Huston jouent également dans la série en tournage à Los Angeles.