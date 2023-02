Photos de tenues – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

Sarah Michelle Gellar avait l’air magnifique quand elle était à Milan en train de porter un costume blanc très élégant. La femme de 45 ans a porté un costume blanc ample sans chemise sous son blazer à double boutonnage et a complété son look avec des talons aiguilles scintillants.

Sarah a posté des photos d’un balcon à Milan avec la légende “Je suis si heureuse d’être à Milan”, alors qu’elle portait un blazer blanc surdimensionné avec des boutons noirs et des revers en satin. Elle a choisi d’aller sans soutien-gorge sous la veste décolletée et a complété son look avec un pantalon ample à plis assorti. Sarah a complété son look avec un tas de bagues amusantes, des escarpins noirs brillants à bout pointu, un chignon lissé, des boucles d’oreilles en strass blanc, un œil charbonneux et une lèvre rouge mat audacieuse.

Mis à part ce look magnifique, le lendemain, Sarah était l’invitée spéciale de Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, lorsqu’elle portait une robe Pinko noire et blanche. Sarah a posté des photos de la nuit en écrivant : « Je dois voir un ami de 20 ans @jimmyfallon et porter une robe incroyable @pinkoofficial. C’était une super journée.

La robe de Sarah comportait un corsage froncé noir à épaules dénudées avec des manches trois-quarts et une jupe midi moulante blanche à taille haute avec une fente plongeante sur le côté de la jupe qui révélait ses longues jambes toniques. Elle a complété son look avec une paire de sandales noires à lanières et à clous dorés, un long caban blanc et des boucles d’oreilles en diamant pendantes.

Sarah a porté une multitude de tenues magnifiques ces derniers temps et à part ces looks, elle était récemment en vacances tropicales lorsqu’elle portait un petit haut court noir super décolleté qui révélait un décolleté ample et le coiffait avec une paire de taille haute jeans.

Sarah a posté le diaporama de photos avec la légende, “Résolution du premier Nouvel An 2023 – ne portez que des pantalons qui me font paraître beaucoup plus grand que je ne le suis. (Alors attendez-vous à voir BEAUCOUP de moi dans ceux-ci). Sur les photos, Sarah portait un petit haut court noir à bretelles spaghetti qui ressemblait plus à une bralette qu’à un haut et révélait un décolleté ample. Elle a stylisé le haut court moulant avec une paire de jeans blanc crème taille haute avec deux poches sur le devant de ses hanches. Des colliers en or délicats, de grands cerceaux en or et une queue de cheval désordonnée à côtés lissés complétaient son look.

