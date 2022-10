Photos de son look – Hollywood Life

Voir la galerie





Ciara a fait parler son pays en assistant aux artistes CMT de l’année à Nashville le 12 octobre. La chanteuse a assisté à l’événement en tant qu’interprète, mais avant de monter sur scène, elle a foulé le tapis rouge aux côtés des lauréats et d’autres invités célèbres. Ciara sait toujours comment tuer le tapis rouge, et elle y était encore une fois pour cet événement. Elle portait un look inspiré de la lingerie à couper le souffle, avec un bustier transparent, des découpes coucou, des détails en cuir et de longs gants en dentelle noire. Elle portait une jupe noire avec une fente à la cuisse alors qu’elle montrait ses talons aiguilles à lanières cloutés de cristal.

Pour compléter son look, Ciara s’est coiffée dans un chignon glamour impressionnant avec une frange. Son maquillage était absolument magnifique, avec sa peau éclatante alors qu’elle secouait des yeux charbonneux et une teinte rosée de rouge à lèvres nude. L’ensemble était complété par des clous d’oreilles en diamant et une bague en diamant. Elle a positivement fumé dans la tenue nue alors qu’elle posait pour les photographes sur le tapis rouge.

Ciara montera sur scène pour se produire aux côtés Walker Hayes pour la première fois dans une collaboration épique et inédite aux Artistes de l’année. Walker est l’un des cinq lauréats de l’événement, aux côtés Cody Johnson, Luke Combs, Carly Pearce et Kane Brun. C’est la première fois qu’il est reconnu par CMT comme artiste de l’année, bien qu’il ait interprété sa chanson “Fancy Like” pour clôturer le spectacle en 2021. En plus des cinq lauréats, Alan Jackson recevra également le prix Artiste d’une vie, tandis que Lainey Wilson est reconnu comme l’artiste révolutionnaire de l’année.

En plus des lauréats qui montaient sur scène pour se produire et accepter leurs prix, il y avait aussi des célébrités présentes à l’événement en tant que présentateurs. Kelsea Ballerini, Dan + Shay, Chris Stapleton et d’autres étaient tous présents pour célébrer les artistes qui ont eu le plus grand impact sur la musique country cette année. Ciara était définitivement en bonne compagnie alors qu’elle faisait jouer son pays lors de l’événement étoilé.

L’émission spéciale CMT Artistes de l’année a été filmée le 12 octobre et sera diffusée sur le réseau le vendredi 14 octobre. La télédiffusion de 90 minutes commence à 21 h HE.