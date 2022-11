Photos de son look et de ses performances – Hollywood Life

Voir la galerie





Kelsea Ballerini est venu tuer sur le tapis rouge des CMA Awards ! La magnifique chanteuse country avait l’air au-delà de l’étourdissement dans son ensemble pour la soirée de remise des prix. Elle portait une robe bleu fluo à manches longues alors qu’elle se pavanait sur le tapis rouge. L’ensemble comportait des gants et un dos ouvert. Kelsea a complété le look avec ses cheveux longs et raides, séparés au milieu. Elle portait également des chaussures à bout pointu, qui dépassaient le bas de sa robe.

Les CMA Awards sont une grande soirée pour Kelsea, car elle est nominée ET se produit au spectacle. Non seulement Kelsea est en lice pour le single de l’année pour sa chanson “Half of My Hometown”, mais elle monte sur scène avec Kelly Clarkson et Carly Pearce pour une performance épique à coup sûr. Les dames chantent leur collaboration “You’re Drunk, Go Home”, qui figurait sur l’album de septembre 2022 de Kelsea Sous réserve de modifications. Kelsea a remporté ses premiers CMA Awards en 2021 pour “Half Of My Hometown”, qui a remporté l’événement musical de l’année et la vidéo de l’année.

Cet événement est la première grande remise de prix de Kelsea depuis sa séparation de son mari, Morgan Evans, au cours de l’été 2022. Le couple a annoncé leur séparation une fois que Kelsea a demandé le divorce en août. “Cette décision profondément difficile est le résultat d’un voyage d’amour, de croissance et d’efforts qui a finalement pris fin”, a écrit Kelsea sur Instagram. “Il est extrêmement difficile de trouver les mots ici, mais je me sens extrêmement reconnaissant pour les années de mariage avec Morgan et plein d’espoir pour les prochaines saisons.”

Kelsea et Morgan étaient mariés depuis près de cinq ans lorsqu’ils ont décidé d’arrêter. Morgan a laissé entendre qu’il avait été aveuglé par la rupture lorsqu’il a lancé la nouvelle chanson déchirante “Over For You” à la fin du mois de septembre. “Depuis combien de temps es-tu en rupture, alors que je viens juste de le découvrir ?” Morgan chante dans la chanson. Il chante aussi : « Je t’aurais laissé partir si tu le voulais, combien de fois as-tu dit que tu m’aimais alors que ce n’était pas vrai ? Je me demande juste, depuis combien de temps c’est fini pour toi ? »

Pendant ce temps, Kelsea a parlé davantage du divorce dans une interview avec Matins CBS. « Ce n’est pas chaotique, ce n’est pas volatil. Cela n’a tout simplement pas fonctionné », a-t-elle insisté. “Et c’est parfois un récit difficile à comprendre quand vous vous dites simplement:” Oh mon Dieu, c’est une bonne personne, et je suis une bonne personne, et ce n’est tout simplement plus bon. Leur divorce a été finalisé une semaine avant les CMA Awards.