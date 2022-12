Photos de ses looks – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Larry McCormack

Ce fut une nuit de double devoir pour Carly Pearce pendant le Noël champêtre CMA spécial, qui a été diffusé le 8 décembre 2022. Non seulement Carly a accueilli l’événement, mais elle a également interprété deux chansons de vacances différentes pendant l’émission d’une heure. C’était la deuxième année consécutive que Carly animait, et elle s’est définitivement mise dans l’esprit festif. Pour l’un de ses looks, Carly a enfilé une mini-robe rouge brodée, qui était complétée par un nœud autour du décolleté. Elle avait les cheveux tirés en demi-queue de cheval, coiffés de boucles lâches et a ajouté une touche de rouge à lèvres rouge pour plus de style de vacances. Elle portait également des talons rouges pour compléter le look.

Nouvelles connexes :

L’autre tenue de Carly de la soirée était un pantalon taille haute bleu clair, associé à un haut à manches longues assorti. Le haut avait des poignets à plumes et Carly portait un fard à paupières bleu argenté assorti à la tenue. Pour ce look, elle avait les cheveux coiffés et bouclés, plutôt que tirés en arrière. Pendant le spectacle, Carly a chanté “Here Comes Santa Claus” et “Man With The Bag”.

En tant qu’hôte, Carly était au centre de l’événement. Elle a dansé avec le Père Noël, a fait des blagues et a présenté les autres performances. Comme toujours Noël champêtre CMA s’est déroulée dans un cadre intimiste qui ressemblait à une maison chaleureuse et douillette prête pour les fêtes. Des arbres de Noël aux couronnes, en passant par les arcs et les lumières, les décors de vacances ne manquaient pas.

insérer

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Stars qui “traînent” habillées en pères Noël sexy : Ciara, Katy Perry et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.