Photos de sa tenue – Hollywood Life

Crédit d’image : JUSTIN LANE/EPA-EFE/Shutterstock

Pour son premier Noël en tant que maman de deux enfants, Khloe kardashian était plus dans l’esprit des fêtes que jamais. Le 24 décembre, elle a fêté le réveillon de Noël avec sa famille et elle avait l’air incroyable dans son ensemble de vacances. Pour la soirée du réveillon de Noël, Khloe portait une superbe robe rouge sans bretelles, parfaite pour l’événement des Fêtes. Son look comprenait également une lèvre rouge audacieuse et un superbe collier de diamants en forme de larme. Elle a montré le look dans quelques vidéos de selfie sur son histoire Instagram et a semblé correspondre au décor rouge de la fête, avec son adorable fille Vrai Thompsonqui portait également une robe rouge.

La veille de Noël est une affaire importante dans la famille KarJenner depuis plus de 30 ans, car Kris Jenner organise toujours une grande fête pour l’événement. Malheureusement, COVID-19 a entraîné l’annulation de la fête en 2020 et 2021. Heureusement, la famille a toujours pu se réunir en toute sécurité en 2021, bien que l’événement ait été beaucoup plus discret que d’habitude.

Pourtant, Khloe a tout mis en œuvre pour son look de réveillon de Noël 2021, comme d’habitude. Elle a stupéfié dans une robe à paillettes argentées, avec sa fille, Vrai Thompson, assortie à sa propre robe étincelante. Malgré la découverte que Tristan Thompson l’avait trompée et avait engendré un bébé avec une autre femme juste DES SEMAINES avant les vacances en 2021, Khloe a fait un visage heureux pour en faire une saison festive à retenir pour sa fille.

Ce que les fans ne savaient pas à l’époque, cependant, c’est que Khloe et Tristan attendaient également un deuxième enfant de leur dernière saison de vacances. Il a finalement été révélé qu’ils avaient implanté un embryon dans leur mère porteuse quelques jours avant que le scandale de paternité de Tristan ne soit rendu public. Khloe n’a confirmé la grossesse de la mère porteuse qu’à la mi-juillet 2022 et le bébé est né deux semaines plus tard. Elle et Tristan étaient séparés depuis des mois quand le petit est arrivé.

Quatre mois se sont écoulés depuis la naissance du bébé, mais Khloe n’a pas encore révélé son nom au public. Elle n’a pas encore partagé de photos de son visage, bien qu’elle ait donné aux fans un premier aperçu du nouveau-né sur une photo Instagram avec True on Halloween.

