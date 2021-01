MOSCOU – Les Russes se sont rassemblés samedi pour soutenir le chef de l’opposition emprisonné Aleksei A. Navalny dans plus de 100 villes, les plus grandes manifestations que le pays ait connues depuis au moins 2017.

C’était une vague de colère qui a traversé le pays aux 11 fuseaux horaires d’est en ouest, en commençant par les principales villes portuaires de la Russie sur le Pacifique et en se dirigeant vers les rues glaciales de Sibérie, où il faisait aussi froid que moins 60 degrés Fahrenheit. Les plus grandes manifestations, qui ont attiré plus de 10000 personnes, se sont déroulées à Moscou, la capitale, où des policiers anti-émeute en tenue de camouflage, gilets pare-balles et casques noirs brillants brandissaient des matraques pour tenter d’éliminer la foule qui peuplait la place Pouchkine au centre de la ville.

Plus de 3 000 personnes ont été détenues dans tout le pays, a déclaré un groupe d’activistes. De nombreux manifestants lors des manifestations, qui n’étaient pas autorisées, n’ont pas semblé découragés par la menace d’emprisonnement alors qu’ils scandaient des slogans contre le président Vladimir V. Poutine.

Mais les manifestations semblaient peu susceptibles de pousser le Kremlin à changer de cap. Les médias d’information d’État les ont condamnés comme étant une «vague d’agression» et les responsables de l’application des lois ont promis de poursuivre quiconque aurait attaqué la police.