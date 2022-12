Photos de protestation au Pérou – Le New York Times

Des troubles généralisés se sont propagés à travers le Pérou cette semaine après l’éviction soudaine du président Pedro Castillo, qui a tenté de dissoudre le Congrès et d’installer un gouvernement d’urgence avant un vote pour le destituer le 7 décembre.

Au lieu de cela, M. Castillo a été démis de ses fonctions ce jour-là et placé en état d’arrestation. Sa vice-présidente, Dina Boluarte, a pris la relève, devenant la sixième présidente du pays en cinq ans.

Au début, le changement de gouvernement a été suivi de quelques manifestations à Lima et dans d’autres parties du pays. Mais les manifestations sont devenues violentes au cours du week-end et au moins 20 personnes, dont beaucoup d’adolescents, sont mortes depuis. Des centaines de civils et de policiers ont été blessés dans les affrontements. Les routes et les aéroports ont fermé, laissant les Péruviens et les étrangers en visite bloqués.

Le gouvernement de Mme Boluarte a déclaré mercredi l’état d’urgence à l’échelle nationale, qui a suspendu les libertés civiles, y compris le droit de réunion et la liberté de transit, pendant 30 jours. Son gouvernement a élargi jeudi la déclaration d’urgence, imposant un couvre-feu dans 15 provinces.