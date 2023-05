Photos de Meizu 20 avec une surface de panneau avant blanche

Le nouveau Meizu 20 a été lancé en quatre coloris : or rose, jaune, menthe et gris (foncé). Contrairement à ses deux frères et sœurs haut de gamme, il n’y avait pas de version Silver. Cela pourrait être sur le point de changer car Univers de glace vient de partager des images de ce qui devrait être un Meizu 20 blanc/argent.









Photos d’espionnage d’un Meizu 20 avec un panneau avant blanc

La chose curieuse à propos de cette version est qu’elle a des lunettes blanches autour du devant. Fondamentalement, tous les smartphones de nos jours – y compris le Meizu 20 Pro et Infinity – ont des lunettes noires autour de l’écran, quelle que soit la couleur du reste du téléphone.

Il n’est pas clair s’il s’agit simplement d’une nouvelle option de couleur pour le Meizu 20 ou peut-être d’une édition spéciale. Quoi qu’il en soit, c’est une façon subtile de se démarquer de la foule.













Les quatre couleurs de lancement du Meizu 20

La marque Meizu a été relancée après la récente acquisition par le constructeur automobile Geely, qui possède des marques populaires comme VOLVO, Intelligent, Lotus entre autres. Meizu construit également Flyme Auto pour les systèmes d’infodivertissement embarqués.

