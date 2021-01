Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées à travers la Russie dimanche pour un deuxième rassemblement consécutif le week-end en soutien à un chef de l’opposition emprisonné, Aleksei A. Navalny. Mais là où les manifestants sont allés, la police aussi, les rencontrant dans des affrontements parfois brutaux.

Les manifestations ont commencé dans l’Extrême-Orient de la Russie et ont balayé le vaste pays, bien que la foule dans certaines villes ait semblé être plus petite que le week-end dernier. Des milliers de manifestants se sont rendus à Saint-Pétersbourg, dans la ville d’Ekaterinbourg dans les montagnes de l’Oural, à Novossibirsk en Sibérie, à Moscou et ailleurs. Plus de 4 000 personnes ont été arrêtées.

Avant même que les Russes ne se rassemblent, le Kremlin a clairement indiqué que les policiers seraient en grand nombre. Les agents ont principalement répondu par des arrestations. Mais tôt dimanche après-midi, des informations faisant état de brutalités policières contre des manifestants avaient fait surface dans plusieurs villes – y compris l’utilisation possible d’appareils à électrochocs sur des manifestants et le passage à tabac d’autres personnes.