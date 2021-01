L’anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier, est le jour choisi par l’ONU comme Journée internationale du souvenir de l’Holocauste pour honorer la mémoire de six millions de victimes juives tuées par les nazis.

Cette sélection de photographies d’archives qui ont enregistré la souffrance des victimes juives de l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale montre la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs vers l’Allemagne depuis la France; la vie dans le ghetto juif de Varsovie, l’arrivée et la souffrance dans les camps de concentration et d’autres étapes de la persécution juive par l’Allemagne nazie.

Valeriy Miloserdov, conservateur de la collection de photos au Babyn Yar Holocaust Memorial Center en Ukraine qui commémore le massacre de la quasi-totalité de la population juive de Kiev entre 1941 et 1943, dit que des photographies couvrant l’Holocauste peuvent être trouvées dans les enchères en ligne et les marchés aux puces, ainsi que dans les archives familiales du monde entier.

« Il est très frappant de regarder ces images qui proviennent des albums de photos de la famille nazie, car elles révèlent particulièrement bien l’attitude de ces personnes envers les victimes juives », dit-il.

Contrairement aux soldats de l’armée soviétique, les nazis ont été autorisés à porter un appareil photo et les photographies qu’ils ont prises racontent l’histoire des événements de l’Holocauste sans aucune couche de propagande. Ces photographies auraient pu être envoyées aux épouses de soldats nazis comme des cartes postales. Imprimés avec des cadres figurés, ils ont fini dans des albums de famille, explique Valeriy.

Processus de déportation et arrivée dans les camps de concentration

Ghetto de Varsovie

Les preuves des crimes de guerre des dirigeants nazis

Enfants – victimes de l’Holocauste

Camps d’extermination

Retraites nazies non loin des camps de concentration

Camps de concentration après leur libération

Miloserdov dit que les collections photographiques de photographies de l’Holocauste sont extrêmement précieuses, car les photographies ont une énorme capacité à influencer nos émotions. Il s’agit de preuves impartiales qui ont une puissante capacité à façonner les opinions publiques aujourd’hui afin que les génocides ne se répètent pas.