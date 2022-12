Photos de l’espace : nouvelle image du télescope Webb

Le télescope spatial James Webb a capturé une perspective unique de l’univers, y compris des galaxies inédites qui scintillent comme des diamants dans le cosmos.

La nouvelle image, partagée mercredi dans le cadre d’une étude publiée dans le Astronomical Journal, a été prise dans le cadre du programme d’observation des principales zones extragalactiques pour la réionisation et la science de la lentille, appelé PEARLS.

C’est l’une des premières images de l’univers à champ large moyen-profond, “moyen-profond” signifiant les objets les plus faibles visibles et “champ large” faisant référence à la région du cosmos capturée dans l’image.

“La qualité d’image époustouflante de Webb est vraiment hors de ce monde”, a déclaré le co-auteur de l’étude Anton Koekemoer, astronome chercheur au Space Telescope Science Institute de Baltimore, qui a assemblé les images PEARLS en mosaïques, dans un communiqué. “Pour apercevoir des galaxies très rares à l’aube des temps cosmiques, nous avons besoin d’une imagerie profonde sur une grande surface, ce que fournit ce champ PEARLS.”

Le télescope Webb s’est concentré sur une partie du ciel appelée pôle écliptique nord et a pu utiliser huit couleurs différentes de lumière proche infrarouge pour voir des objets célestes 1 milliard de fois plus faibles que ce que l’on peut voir à l’œil nu.

Des milliers de galaxies brillent à différentes distances, et une partie de la lumière de l’image a parcouru près de 13,5 milliards d’années pour nous atteindre.

“J’ai été époustouflé par les premières images de PEARLS”, a déclaré le co-auteur de l’étude Rolf Jansen, chercheur à l’Arizona State University et coinvestigateur de PEARLS, dans un communiqué.

“Je ne savais pas, lorsque j’ai sélectionné ce champ près du pôle nord de l’écliptique, qu’il donnerait un tel trésor de galaxies lointaines et que nous obtiendrions des indices directs sur les processus par lesquels les galaxies s’assemblent et se développent”, a-t-il déclaré. ” Je peux voir des ruisseaux, des queues, des coquilles et des halos d’étoiles dans leur périphérie, les restes de leurs blocs de construction.”

Les chercheurs ont combiné les données Webb avec trois couleurs de lumière ultraviolette et visible capturées par le télescope spatial Hubble pour créer l’image. Ensemble, les longueurs d’onde de la lumière des deux télescopes révèlent une profondeur et des détails sans précédent d’une multitude de galaxies dans l’univers. Beaucoup de ces galaxies lointaines ont toujours échappé à Hubble, ainsi qu’aux télescopes au sol.

L’image ne représente qu’une partie du champ PEARLS complet, qui sera environ quatre fois plus grand. La mosaïque est encore meilleure que ce à quoi les scientifiques s’attendaient après avoir exécuté des simulations dans les mois précédant Webb a commencé à faire des observations scientifiques en juillet.

“Il y a de nombreux objets que je n’aurais jamais pensé que nous pourrions voir, y compris des amas globulaires individuels autour de galaxies elliptiques lointaines, des nœuds de formation d’étoiles dans des galaxies spirales et des milliers de galaxies faibles en arrière-plan”, a déclaré le co-auteur de l’étude Jake Summers, un assistant de recherche à l’Arizona State University, dans un communiqué.

D’autres points de lumière dans l’image représentent une gamme d’étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée.

Mesurer la lumière diffuse devant et derrière les étoiles et les galaxies dans l’image revient à “encoder l’histoire de l’univers” car elle raconte une histoire d’évolution cosmique, selon la co-auteure de l’étude Rosalia O’Brien, assistante de recherche diplômée à l’Arizona State Université, dans un communiqué.

L’équipe PEARLS espère à l’avenir voir plus d’objets dans cette région, comme des étoiles qui explosent au loin ou des éclats de lumière autour des trous noirs, car leur luminosité varie.

“Ce champ unique est conçu pour être observable avec Webb 365 jours par an, de sorte que son héritage dans le domaine temporel, la zone couverte et la profondeur atteinte ne peuvent que s’améliorer avec le temps”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Rogier Windhorst, professeur régents à l’Arizona State University. et le chercheur principal de PEARLS, dans un communiqué.