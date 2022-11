Photos de l’attentat de Pearl Harbor données au musée de l’intérieur de la Colombie-Britannique

Une petite mais puissante collection de photographies illustrant le bombardement du 7 décembre 1941 contre des cuirassés de la marine américaine à Pearl Harbor, à Hawaï, est exposée au Musée du Cariboo Chilcotin à Williams Lake.

L’une des six photographies montre des dizaines de personnes sautant d’un cuirassé après qu’il a été bombardé et une autre montre un groupe d’hommes debout à l’extérieur de la caserne regardant le bombardement, y compris un homme en sous-vêtements.

Les photographies et un agrandisseur de photos appartenaient à feu Joe Fetters Sr. qui a déménagé à Cariboo avec sa femme Louise, son fils Joseph Ernest Jr. et sa fille Marla Anne en 1955.

Fetters Sr. est décédé en décembre 2010 à l’âge de 95 ans et Louise le 11 juillet 2011 à l’âge de 93 ans.

Joe Fetters Jr. et sa femme Kathy ont découvert les photographies au cours des deux dernières années et ont décidé de faire don de l’agrandisseur et des réimpressions des photographies au musée.

“Papa a surtout photographié des fleurs et des paysages, nous avons donc été surpris de trouver les photos de Pearl Harbor”, a déclaré Fetters Jr., qui vit avec Kathy dans la dernière maison que ses parents possédaient à Russet Bluff.

La présidente du conseil d’administration du musée, Laura Zimmerman, a déclaré que le musée est reconnaissant pour le don et est toujours reconnaissant lorsque les membres de la communauté font don d’objets de valeur historique.

“Nous respectons tous les anciens combattants qui ont servi alors et maintenant”, a déclaré Zimmeran.

Joe Fetters Sr. a été stationné en tant que civil à la base navale de Pearl Harbor de 1941 jusqu’à son retour aux États-Unis en 1944.

Il était soudeur, mais prenait aussi des photos et les agrandissait pour que les militaires les renvoient chez eux.

Joe Fetters Jr. de Williams Lake a récemment découvert des photographies que son père Joe Fetters a prises d’un cuirassé bombardé à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. (Photo de Joe Fetters)

Dans une interview avec le Tribune en 1994, il a déclaré que le matin de l’attaque du 7 décembre 1941, ils pensaient d’abord que l’avion à basse altitude effectuait une manœuvre d’avion ami.

Il s’est mis à aller prendre le petit déjeuner après avoir terminé un long quart de nuit.

“Aux premières détonations, lui et tous les autres ont réalisé que les avions au-dessus de leur tête n’étaient pas américains. Ils ont tous paniqué », notait l’article de 1994. “Il se souvient en particulier d’une énorme éruption lorsqu’un destroyer à proximité a été touché directement et que son chargeur a explosé.”

Un seul des neuf cuirassés s’est échappé sans dommage, a déclaré Fetters Sr. au journaliste.

Fetters Sr. est né et a grandi près d’Ellensberg, WA. Lui et Louise se sont rencontrés au lycée et se sont mariés le 1er janvier 1944 alors qu’il était en congé d’un mois de Pearl Harbour.

Après la guerre, il se lança dans un commerce de bois avec son frère. Finalement, ils ont déménagé leur entreprise dans la région de Horsefly dans le Cariboo.

Alors que son frère est retourné à Washington, Fetters Sr. et sa famille sont restés.

Les hommes sortent en courant de la caserne pour assister au bombardement des cuirassés à proximité à Pearl Harbor. (Photo de Joe Fetters)

Finalement, ils ont déménagé à Williams Lake en 1960 et ont acheté le terrain connu sous le nom de Russet Bluff pour développer un lotissement.

Dans une interview en 2003, Louise a déclaré que son mari avait construit toutes les routes et mis en place le système d’eau à Russet Bluff.

Fetters Jr. a travaillé à l’étranger en tant qu’ingénieur pendant de nombreuses années et est retourné à Williams Lake avec Kathy en 1995 et ils ont aidé ses parents avec le développement et l’ont finalement terminé.

Sa sœur Marla vit en Arizona.

L’agrandisseur de photographie fonctionnait sur un générateur au domicile des Fetters lorsqu’ils vivaient à Horsefly, se souvient-il. En ce qui concerne les photographies de Pearl Harbor, Fetters Jr. a déclaré qu’il aurait aimé en demander plus à son père sur cette période de sa vie.

“Il n’en a pas vraiment parlé.”

Les Fetters ont également fait don de copies des photographies au Horsefly Museum.

