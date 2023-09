Photos de l’actrice d’hier et d’aujourd’hui – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AP

Zendaya est sans aucun doute l’une des stars les plus titrées d’Hollywood. L’actrice est passée en douceur de la télévision pour enfants aux films à succès bourrés d’action et aux séries dramatiques pour adultes avec une facilité absolue. Elle a eu 27 ans le 1er septembre, et nous revenons sur l’endroit où tout a commencé et comment elle est devenue la star à élimination directe qu’elle est aujourd’hui.

La carrière de Zendaya a débuté dans la seconde moitié de 2009 lorsqu’elle a commencé à filmer des apparitions dans Bonne Chance Charlie et a ensuite développé une carrière musicale avec des succès comme « Dig Down Deeper » et « Swag It Out ». Elle s’associait régulièrement avec son camarade Disney Bella Thorneet entre 2010 et 2013, elle a joué Rocky Blue dans la série Disney Channel Secoue le aux côtés de Bella. En 2014, Zendaya, qui avait sorti son album éponyme un an auparavant, en 2013, était apparemment entièrement tournée vers la musique.

L’actrice et chanteuse est apparue dans de nombreux vidéoclips pour son travail, tout en équilibrant son temps en tant que KC Cooper dans la série Disney. KC Infiltré, qui s’est déroulé de 2015 à 2018. C’est également à cette époque que la jeune star talentueuse a commencé à s’épanouir à l’extérieur de la Mouse House. En 2017, elle a joué aux côtés de Tom Holland dans Spider-Man : Retrouvailleset plus tard cette année-là, elle a ébloui le public dans Le plus grand showman où elle a montré ses prouesses en chant et en comédie.

Une fois KC Infiltré Officiellement terminé en 2018, Zendaya s’est lancé dans des projets plus matures. Elle a joué dans trois épisodes de la série Netflix L’OA comme Fola et a repris son rôle de MJ dans le film 2019 Homme araignée suite Spider-Man : loin de chez soi. Mais 2019 a aussi été l’année où Zendaya a entrepris son travail le plus intense et le plus dramatique en Euphorie.

Zendaya dirige actuellement le casting de la série contemporaine sur le passage à l’âge adulte de HBO Euphorie où elle incarne Rue Bennett, une toxicomane en convalescence qui parcourt le lycée au milieu de sa lutte contre son trouble bipolaire. L’actrice est un véritable coup de grâce dans la série et a reçu un immense succès critique pour son travail. Elle a remporté deux Emmy Awards pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique en 2020 et 2022, prouvant que son rôle a un impact incroyable dans le monde de la télévision.

En 2021, Zendaya a joué aux côtés de Timothée Chalamet dans le film Dune et est revenu en tant que MJ dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison cette même année. Consultez le reste de la galerie ci-dessus pour voir plus d’images de Zendaya au fil des années !