Photos de la vie en temps de guerre : les Palestiniens fuient vers le sud à Gaza, Israël pleure les soldats morts

La semaine dernière, la Cour internationale de Justicea appelé à une action protectrice à Gaza mais sans exiger un cessez-le-feu, les familles palestiniennes déplacées ont fui Khan Younis et se sont dirigées vers le sud, en direction de Rafah inondée, où les abris et les ressources restent rares, et Israël a vu son le jour le plus meurtrierlors de sa guerre contre le Hamas, avec la mort de 24 soldats israéliens.

Selon l’Associated Press, la bande de Gaza Le ministère de la santé a rapporté vendredi que le nombre de morts parmi les Palestiniens dans la bande de Gaza a dépassé les 26 000. Cela fait suite aux nouvelles de Les négociateurs américains travaillent sur des accords potentiels dans lequel Israël suspendrait ses opérations militaires contre le Hamas à Gaza pendant deux mois en échange de la libération de plus de 100 otages pris en otage lors de l’attaque du 7 octobre.

Voici quelques-uns des moments quotidiens qui ont été documentés la semaine dernière :

/ Maya Levin pour Radio Nationale Publique / Maya Levin pour NPR Les soldats israéliens préparent et tirent des mortiers depuis Israël vers Gaza, soutenant les troupes près du camp de réfugiés de Maghazi, le 22 janvier.

Des Palestiniens déplacés par l’offensive aérienne et terrestre israélienne à Gaza traversent un camp de tentes de fortune à Rafah, le 27 janvier.

Ahmad Hasaballah / Getty Images / Getty Images Les gens pleurent en ramassant les corps d’amis et de parents tués lors d’une frappe aérienne le 24 janvier.

/ Maya Levin pour Radio Nationale Publique / Maya Levin pour NPR La famille du soldat israélien Ilay Levy pleure lors de ses funérailles au cimetière militaire de Tel Aviv le 23 janvier, après qu’il ait été tué au combat à Gaza lors d’un incident qui a coûté la vie à près de deux douzaines de soldats israéliens.

/AFP via Getty Images / AFP via Getty Images Une photo prise à travers la fenêtre d’un bâtiment endommagé par les bombardements israéliens montre les membres d’une famille debout sur un toit à Rafah, dans le sud de Gaza, le 27 janvier.

Mohammed Dahman / AP / PA Un Palestinien pleure le corps d’un enfant tué lors du bombardement israélien de la bande de Gaza, à l’hôpital Nasser de Khan Younis, le 22 janvier.

/AFP via Getty Images / AFP via Getty Images Une famille palestinienne de Rafah regarde à la télévision le plus haut tribunal de l’ONU annoncer sa décision initiale, vendredi 26 janvier, dans une affaire accusant Israël de génocide.

Ashraf Amra / Anadolu via Getty Images / Anadolu via Getty Images Des habitants et des équipes de la défense civile mènent une opération de recherche et de sauvetage autour des décombres du bâtiment démoli après une attaque israélienne à Deir al Balah, dans le centre de Gaza, le 26 janvier.

Menahem Kahana / AFP via Getty Images / AFP via Getty Images Une unité de soldats israéliens retourne du côté israélien de la frontière avec la bande de Gaza le 28 janvier, après avoir passé des mois dans l’enclave palestinienne engagée dans des combats avec les militants du Hamas alors que les combats entre les deux parties se poursuivent.

/ Tamir Kalifa pour NPR / Tamir Kalifa pour NPR Le musicien israélien Shlomi Shaban se produit lors d’un concert pour Alon Ohel, qui a été kidnappé par des militants du Hamas lors du festival de musique Nova le 7 octobre à Zikim, en Israël, près de la frontière de Gaza, le 21 janvier. Le concert, qui mettait en vedette certains des favoris d’Alon musiciens, a été organisé par sa famille et diffusé sur des haut-parleurs géants dans l’espoir qu’Alon l’entende de partout où il est détenu.

/AFP via Getty Images / AFP via Getty Images Des Palestiniens transportent quelques affaires alors qu’ils fuient Khan Younis vers des zones plus sûres plus au sud, dans le sud de Gaza, par la sortie ouest de la ville, à la périphérie de son camp de réfugiés, le 26 janvier.

Des Palestiniens déplacés par l’offensive terrestre israélienne sur la bande de Gaza jouent dans un camp de tentes de fortune à Rafah, le 23 janvier.

/ Maya Levin pour Radio Nationale Publique / Maya Levin pour NPR Les soldats israéliens préparent et tirent des mortiers depuis Israël, vers Gaza, soutenant les troupes près du camp de réfugiés de Maghazi, où trois incidents à grande échelle se sont produits au cours desquels près de deux douzaines de soldats israéliens ont été tués le 22 janvier.