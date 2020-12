Realme a créé un nouveau compte Weibo pour taquiner son prochain téléphone alimenté par Snapdragon 888, nommé «Koi». Cela n’a pas empêché d’autres utilisateurs de Weibo de publier des informations supplémentaires sur le téléphone, comme un @Geek_Cao qui a publié une paire de photos de l’appareil ainsi que quelques détails.







Photos présumées du Realme Koi alimenté par Snapdragon 888 (notez l’appareil photo 64 MP)

L’arrière du téléphone affiche le slogan «Osez sauter» en gros caractères gras. Vous pouvez également voir le slogan dans le teaser officiel sur le thème des koi publié par la société, qui confirme que le téléphone utilisera bien le nouveau chipset Snapdragon.

Notez la configuration de la triple caméra avec le capteur principal 64MP. Toutes ces spécifications correspondent à la Realme Race, qui sera le début d’une nouvelle série et utilisera la puce 888, selon un Realme VP. La Race aurait également un appareil photo 64MP.

Cependant, un rendu suggérait que la Race aurait un dos en cuir végétalien avec un travail de peinture sportif. Les photos de Koi montrent un dos en verre avec un dégradé de deux couleurs à la place. Jusqu’à présent, le consensus semble être que «Race» est le nom de code et «Koi» est le nom de vente au détail du téléphone (le dos en cuir peut être une option ou une édition spéciale).

Le Koi prendrait en charge la nouvelle charge rapide UltraDART 125 W de Realme, qui remplira sa batterie de 4000 mAh à 41% en 5 minutes et à 100% en 20 minutes.











Teaser officiel de Koi • Teaser officiel de la course • Rendu non officiel de la course (avec dos en similicuir) • Un autre téléphone Realme

La société a plusieurs fers dans le feu – @Geek_Cao mentionne également un modèle Realme V15, qui sera alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 800U 5G. Le V15 prendrait en charge une charge filaire rapide de 50 W et pèserait environ 176 g. Cela pourrait être le deuxième téléphone qui a fait surface à peu près au même moment que la course, celui-ci montrant un îlot de caméra rond.

Malheureusement, Cao a supprimé le message, donc plus d’informations ne seront peut-être pas bientôt disponibles. Cependant, des rumeurs affirment que le Koi deviendra officiel en janvier avec un prix ne dépassant pas 5000 CNY (soit 765 $ / 625 €).

