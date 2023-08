Photos de la star au fil des années – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : REX/Shutterstock

Miley Cyrus, 30 ans, a définitivement subi une véritable transformation pour devenir la femme qu’elle est aujourd’hui. Pendant une partie de sa vie, Miley a grandi sous les yeux de tous, au milieu des projecteurs. Mais en vieillissant, elle a cultivé sa propre place dans la culture pop, une place totalement inaccessible à toute autre star ! Miley a réfléchi aux moments « sauvages » de son passé dans sa nouvelle chanson « Used To Be Young », sortie le 25 août. Nous revenons sur l’incroyable transformation de Miley de starlette de Disney en artiste de musique pop repoussant les limites.

Le parcours de Miley vers la célébrité a commencé lorsqu’elle a obtenu le rôle de Miley Stewart/Hannah Montana dans la série originale de Disney Channel. Hannah Montana. De 2006 à 2011, Miley a joué le rôle principal d’une jeune fille menant deux vies différentes : l’une en tant que pop star et l’autre en tant qu’adolescente normale. Miley a repris le rôle pour ses débuts sur grand écran dans le film de 2009. Hannah Montana : le film. Mais après des années à porter la perruque blonde, Miley était prête à montrer à ses fans qu’elle ne pouvait pas être apprivoisée.

En 2010, Miley a sorti la chanson « Can’t Be Tamed » de l’album du même nom sorti en mai de la même année. La chanson marquait un changement majeur par rapport au personnage protégé de Miley dans l’émission télévisée Disney et annonçait son entrée en tant qu’adolescente sur la scène musicale. C’est également la même année que Miley assume un rôle plus mature dans les films, aux côtés de son futur mari. Liam Hemsworth dans le film La dernière chanson.

En 2013, la chanteuse et actrice embrassait pleinement son nouveau chapitre de sa vie. 2013 a marqué le début de Bangerz époque, qui mettait en vedette Miley dansant, consommant des drogues récréatives et plus encore sans aucune excuse. Les singles de l’album comprenaient « Adore You », « We Can’t Stop » et « Wrecking Ball », entre autres. Le clip des chansons a également mis en évidence certains des moments les plus viraux de la carrière de Miley.

Il semblait cependant que dès la seconde moitié des années 2010, Miley était prête à commencer à écrire un nouveau chapitre. En 2018, elle a épousé son amour de longue date, Liam, et a commencé à travailler sur de nouvelles musiques. Elle est également devenue incroyablement philanthropique, consacrant son temps à la Happy Hippie Foundation, fondée en 2014, qui cherche à soutenir les jeunes LGBTQIA+ sans-abri. Miley, elle-même, a été ouverte sur son identité de femme pansexuelle dans le passé. Tout cela s’est produit après 2017, lorsque Miley a sorti son dernier album. Plus jeune maintenant.

Cependant, en 2019, Miley et Liam ont décidé de se séparer une fois pour toutes. Au moment où elle a sorti sa chanson « Slide Away » en août 2019, le couple a annoncé son divorce, finalisé en janvier 2020, et Miley a entamé une relation éclair avec Kaitlynn Carter cela a duré d’août à septembre. Après son passage avec Kaitlynn, Miley est sortie avec la chanteuse Cody simpson de 2019 à 2020. Elle est en couple avec Maxx Morando24 ans, depuis 2021.

Miley a sorti son huitième album, Des vacances d’été sans fin, en mars 2023. L’album présentait le single à succès « Flowers » qui parlait de la séparation de Miley d’avec Liam. Miley a suivi l’album avec la sortie de sa chanson « Used To Be Young » en août 2023. Miley chante les moments où elle était « folle » et « amusante » avant de devenir la femme qu’elle est aujourd’hui.