Photos de la première de “The Pale Blue Eye” – Hollywood Life

Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency

Lucy Boyton nous a tous choqués quand elle a montré une magnifique nouvelle métamorphose de cheveux roux à L’oeil bleu pâle première au DGA Theatre Complex de Los Angeles le 14 décembre. La jeune femme de 28 ans était magnifique sur le tapis rouge lorsqu’elle a montré ses nouveaux cheveux rouge vif et foncés qui étaient lâchés, raides et séparés au milieu.

Les cheveux roux brillants de Lucy se démarquaient de sa robe blanche victorienne Chanel Haute Couture Automne 2020. Sa robe comportait des manches trois-quarts poofy tandis que le corsage et le centre de la robe étaient ajustés et recouverts de dentelle. La taille de Lucy était cintrée et le reste de la jupe en taffetas était bombé sur les côtés, donnant un air de salle de bal.

Lucy a accessoirisé sa robe à l’ancienne avec Chanel Fine Jewelry avec des boucles d’oreilles en diamant pendantes et une paire d’escarpins Chanel bicolores noirs et blancs. Elle a coiffé sa nouvelle métamorphose des cheveux roux avec une lèvre rouge foncé audacieuse, un œil charbonneux sensuel, un fard à paupières rouge et une doublure.

La nouvelle coiffure de Lucy était un total de 180 par rapport à son look habituel, mais elle a parfaitement réussi son nouveau “faire”. Lucy est récemment passée aux cheveux roux et il y a quelques semaines à peine, elle a assisté à une projection du film à Londres lorsqu’elle a fait ses débuts avec une teinte blonde fraise. Elle avait ses cheveux roux clair nouvellement teints tirés en un chignon lissé qui était séparé au milieu. Elle a coiffé ses cheveux avec une robe sans manches en dentelle noire transparente Shushu Tong Fall 2022.

Lucy berce généralement les cheveux blonds platine et le mois dernier, elle était à un événement où elle avait ses cheveux blonds brillants jusqu’aux épaules en vagues lâches tout en se séparant au milieu. Elle a coiffé ses cheveux avec un chemisier noir transparent à manches longues rentré dans une paire de pantalons amples en satin noir avec un sac à main Chanel et des escarpins noirs à bouts pointus.

