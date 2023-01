Photos de la première de “Shotgun Wedding” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Billy Bennight/AdMedia/SplashNews.com

Jennifer Lopez vient de sonner la nouvelle année de la meilleure façon possible lorsqu’elle a assisté à la première de son nouveau film à Los Angeles, Mariage de fusil de chassele 18 janvier. La femme de 53 ans a été tuée dans une robe Valentino nue recouverte de sequins avec un long nœud jaune serré autour de sa petite taille.

Pour l’événement, JLo a porté une robe à manches longues Haute Couture Valentino Automne 2022 transparente qui était complètement transparente et avait une longue superposition à col roulé sur un body nude. La robe à paillettes montrait ses longues jambes toniques et elle accessoirisait avec une énorme ceinture jaune vif autour de sa taille, une pochette en velours jaune Tyler Ellis, une paire d’escarpins scintillants et de longues boucles d’oreilles pendantes en diamant.

Plus tard dans la soirée, JLo a troqué sa robe à paillettes contre un autre look scintillant. Cette fois, elle portait une autre robe Haute Couture Valentino Automne 2022 mais celle-ci était une mini. La mini-robe à sequins argentés à col haut était recouverte de couches de tulle à volants et de sequins transparents et était également complètement transparente. Elle a stylisé la robe fourreau à manches longues avec une paire de collants en résille argentés éblouissants, des escarpins à plateforme en cuir verni gris Valentino Tan-Go, des boucles d’oreilles en diamant pendantes et un sac scintillant à strass Self-Portrait The Bow Mini.

JLo a porté une multitude de tenues fabuleuses tout en faisant la promotion de son nouveau film et juste la veille de sa participation Jimmy Kimmel en direct quand elle a porté un long caban blanc à double boutonnage sur une robe rose pâle soyeuse Giambattista Valli Resort 2023. Elle a accessoirisé sa robe longue moulante avec une paire d’escarpins à plateforme en cuir Andrea Wazen Double Jeu blancs à bout pointu.

Jennifer adore le blanc et elle a récemment fait une interview lorsqu’elle portait une tenue Michael Kors blanche de la tête aux pieds avec une longue chemise boutonnée transparente avec un pantalon en lin à jambes larges assorti et un blazer blanc sur le dessus. Elle a noué son look avec une ceinture fine dorée Michael Kors Metallic Croc Embossed, des bijoux Foundrae et une paire de talons à bride de cheville à plateforme en or métallique.

