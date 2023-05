Photos de la première de « La Petite Sirène » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Victor Chavez/Shutterstock

Halle Bailey a été fabuleuse lors de la promotion de son nouveau film La petite Sirène et elle a volé la vedette lors de la première mexicaine au Toreo Parque Central le 11 mai.

Pour l’événement, Halle a porté une robe Georges Chakra Spring 2004 Couture blanche à col licou avec un décolleté en V plongeant qui mettait sa poitrine nue en valeur. La robe était enroulée sur un côté et serrée autour de sa taille tandis que le reste de la jupe était complètement transparent, révélant ses jambes toniques en dessous. Elle a accessoirisé son look avec des sandales à lanières et des boucles d’oreilles en diamant tandis que ses cheveux étaient tirés en tresses. Un smokey eye sensuel et une lèvre marron super brillante ont lié son look.

Nous avons adoré toutes les tenues de Halle pendant qu’elle faisait la promotion du film très attendu qui sortira en salles le 26 mai 2023. Outre cette robe blanche éthérée, elle a récemment assisté à la première de Los Angeles lorsqu’elle a porté une robe Valdrin Sahiti turquoise personnalisée qui vraiment ressemblait à une robe de sirène.

La robe métallique sans bretelles comportait un décolleté plongeant en forme de coquillages tandis que son ample décolleté se déversait sur le dessus. Le corsage de la robe comportait un corset qui mettait en valeur sa petite taille et le reste de la jupe était moulant. Elle a complété son look avec des bijoux en diamant, un smokey eye bleu et une manucure éblouissante.

Un autre de nos looks préférés de la star était sa robe Gucci blanche à col licou au Met Gala 2023. Halle a tué dans la robe moulante à paillettes qui était complètement transparente et recouverte de perles et de paillettes complexes. Elle a coiffé la robe avec un manteau cape à volants en tulle argenté et blanc massif qui était drapé sur ses épaules et elle a noué le tout avec des bijoux éblouissants De Beers.

