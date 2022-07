Photos de la campagne Victorias Secret de Hailey Bieber – Soutien-gorge blanc et sous-vêtements – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Secret de Victoria/MEGA

Hailey Bieber porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans la dernière publicité de Victoria’s Secret. La jeune femme de 25 ans était magnifique dans un soutien-gorge blanc et une culotte en dentelle blanche taille haute assortie pour la séance photo sexy.

Hailey a tué la nouvelle campagne T-Shirt Bra Collection 2022 lorsqu’elle portait un Push-Up Perfect Shapebra blanc, un string blanc et des chaussettes blanches épaisses et hautes. Quant à son glam, elle avait ses cheveux brun foncé dans des vagues de plage lâches tout en se séparant au milieu. Pratiquement aucun maquillage, à l’exception d’un fard à paupières marron clair et d’une lèvre nude brillante, a complété son look.

C’est l’une des nombreuses campagnes dans lesquelles Hailey a joué pour la marque au cours des derniers mois. L’autre jour, Hailey a publié des photos d’une autre campagne VS portant un soutien-gorge balconnet à armatures en dentelle blanche complètement transparente avec une paire de sous-vêtements en dentelle taille haute assortis. Elle a choisi de ne rien porter d’autre et a gardé le même glamour.

A part Hailey, amie et mannequin, Bella Hadid, a également joué dans la campagne portant un soutien-gorge similaire en gris clair. Bella a posé pour les photos avec un maquillage naturel avec ses cheveux noirs de jais en vagues lâches. Le soutien-gorge de Bella comportait des bretelles à bandes blanches tandis que le soutien-gorge push-up montrait un grand décolleté.

Hailey a porté une multitude de tenues sexy ces derniers temps et à part ce look, elle s’est récemment rendue à l’église avec son mari, Justin Bieberquand elle a montré ses longues jambes toniques dans une paire de shorts en jean taille haute et un petit haut court blanc.

Le haut court blanc serré à col haut de Hailey a montré ses abdominaux toniques et sa petite taille et elle a complété son look avec une veste de moto en cuir noir surdimensionnée sur le dessus. Elle a complété son look avec une paire de lunettes de soleil en demi-lune et des baskets Adidas Samba avec de grosses chaussettes blanches.