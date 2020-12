Une boisson alcoolisée semble porter le nom du fondateur et avocat pakistanais Mohammad Ali Jinnah, dont les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Intéressant appelé «Ginnah», la boisson semble être une fusion de Jinnah et de «gin».

Bien que la véracité ou la source des photos n’aient pas pu être confirmées, les images sont déjà devenues virales en raison du nom inhabituel de la boisson. La bouteille porte une étiquette et donne une explication très détaillée derrière le nom et aussi la contribution de Jinnah à la formation du Pakistan.

L’étiquette sur la bouteille dit: « En mémoire de l’homme de plaisir qu’il était: Ginnah ».

Il raconte comment Jinnah jouissait d’un style de vie exubérant et sa vision du Pakistan et comment cela a été transformé en un endroit troublé par un «dictateur» soutenu par l’Amérique.

L’étiquette mentionne comment Jinnah était « le fondateur du Pakistan qui est devenu un État laïc en 1947 ».

L’étiquette prend une connotation quelque peu politique en déclarant comment «le pays a été poussé par-dessus la falaise par un dictateur militaire, aidé par Washington DC, et s’est transformé en un endroit troublé où lui et un certain nombre de religieux religieux ont leurs sinistres desseins».

Il s’agit d’une référence à Muhammad Zia-ul-Haq, le général pakistanais quatre étoiles qui a pris le pouvoir du Premier ministre de l’époque Zulfikar Ali Bhutto après avoir déclaré la loi martiale en 1977.

L’étiquette mentionne également comment Jinnah n’aurait jamais approuvé les manières de Zia-ul-Haq, étant un homme qui aimait la table de billard, les cigares, les saucisses, le whisky et le gin écossais fins.

Les internautes ont été surpris de boire une boisson alcoolisée portant le nom de leur Jinnah.

La consommation d’alcool est généralement considérée par de nombreux musulmans comme étant «haram» (interdite ou pécheresse), mais de nombreuses personnes boivent un verre de temps en temps. Jinnah, qui a fondé le Pakistan après l’indépendance en 1947, est souvent mentionné comme quelqu’un qui aimait les boissons alcoolisées, entre autres.