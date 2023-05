Photos de fumée, feux de forêt au Canada

Plus de 200 feux de forêt actifs brûlent à travers le Canada, et la fumée qui dérive à travers le pays crée un ciel brumeux et, parfois, des problèmes de santé.

Des équipes luttent contre des incendies en Colombie-Britannique, au Yukon, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario depuis mercredi matin.

Les incendies contribuent à la mauvaise qualité de l’air dans certaines collectivités. Environnement Canada a publié des déclarations spéciales sur la qualité de l’air dans certaines parties de la Colombie-Britannique, la majeure partie de l’Alberta, des parties de la Saskatchewan et du Manitoba et une région de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest.

La majorité des incendies brûlent en Alberta, qui, mercredi matin, a enregistré 91 incendies de forêt actifs. La fumée se déplace vers l’est en suivant le courant-jet et a été repérée dans certaines parties des États-Unis. Mardi, la fumée a atteint l’Ontario, où un lever de soleil rouge et brumeux a été observé.

La brume de la fumée peut être vue sur des photos et des vidéos de communautés à travers le pays qui présentent une étrange lueur orange.

Voici un tour d’horizon de quelques photos des incendies de forêt et de la fumée à travers le Canada :

Un paysage brûlé causé par des incendies de forêt est photographié près de l’entrée, région de Wild Hay, Alberta, Canada, le 10 mai 2023. (Photo de MEGAN ALBU/AFP via Getty Images)



La fumée des feux de forêt de la forêt boréale est arrivée ici dans le sud de la Saskatchewan. Nos cinq box Corsi-Rosenthal tournent toutes à domicile. Ils font assurément une différence dans la qualité de l’air. pic.twitter.com/wfqbRA9eoQ — Adithya Ramachandran (@AdithyaR_YXE) 17 mai 2023

Portant un masque de protection, la promeneuse de chiens Leslie Kramer s’aventure alors que l’épaisse fumée des incendies de forêt du nord de l’Alberta se dirige vers le sud pour recouvrir le centre-ville de Calgary, le mardi 16 mai 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Larry MacDougal)



Des camions incendiés par un feu de forêt sont assis sur une propriété près de Drayton Valley, en Alberta, le mercredi 10 mai 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Jason Franson.)



La fumée des incendies de forêt a tué notre promenade ce matin, je lui fais un clin d’œil dans l’espoir qu’il parte, Juliette va bien…. Bon mardi les amis ! pic.twitter.com/zq0yRidgCa – Rocky le Corgi (@Rockyscrazylife) 16 mai 2023

Une épaisse fumée provenant des incendies de forêt recouvre le paysage alors que des chevaux paissent près de Cremona, en Alberta, à 100 kilomètres au nord-ouest de Calgary, le mardi 16 mai 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh)



La fumée des incendies de forêt en Alberta a rendu le soleil très orange et brumeux hier soir. Voici quelques photos des castors dans la rivière avec le soleil orange se reflétant sur l’eau. #saskatoon #castors pic.twitter.com/ddJR0ZxEAK – Photos et vidéos de castors de Mike (@MDigout99) 14 mai 2023