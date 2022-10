Photos de fiançailles de Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sara Jaye Weiss/Shutterstock

Après plus de trois ans de fréquentation, Baccalauréat au paradis étoiles Dean Unglert31, et Caelynn Miller-Keyes, 27 ans, sont officiellement fiancés ! Et jeudi, le morceau de télé-réalité a partagé les photos romantiques de sa proposition via son Instagram. “sous promesse. sur livrer. 10.24.22 », Dean a légendé le message. Dans le doux carrousel de photos, la femme de 31 ans a été photographiée penchée sur un genou tandis que Caelynn haletait d’étonnement face au grand geste. La magnifique toile de fond de la côte Nā Pali, l’île de Kauai, occupait la majeure partie du cadre et donnait au couple un aspect minuscule par rapport au vaste paysage.

Bien que Le célibataire La starlette de la saison 23 n’a rien publié concernant l’engagement sur son flux Instagram principal, elle a partagé une série de messages Instagram Story le 27 octobre. Dans l’un des clips hilarants, Dean a été vu souriant d’une oreille à l’autre alors qu’il sautait une bouteille de champagne ouverte pour lui et sa fiancée. Elle a également partagé du contenu de leur magnifique randonnée à Hawaï et a écrit “c’est mon fiancé”, accompagné d’un emoji cœur-yeux.

La nouvelle de leurs fiançailles a d’abord été confirmée par PERSONNES le 25 octobre, mais Dean a en fait révélé les détails du grand moment deux jours auparavant. Tout en co-animant son Aider! Je suce les rencontres podcast, a déclaré Dean à son co-animateur, Jared Haibon, l’histoire de la façon dont il a égaré la bague de fiançailles originale de Caelynn. “C’est peut-être quelque part dans le garage, mais oui, la morale de l’histoire est de ne pas mettre vos bagues de fiançailles dans le tiroir à ordures”, a-t-il partagé. “Donc, j’ai dû sortir et acheter une bague d’espace réservé pour l’instant, mais ce n’est pas aussi agréable que la première.”

Dean a également révélé que le diamant taille émeraude de 4,5 carats n’était pas encore serti dans l’anneau, et quand il est allé le chercher, la pierre était introuvable. Étonnamment, la bombe brune savait déjà qu’il y avait un diamant, car Dean lui avait même dit qu’il manquait. “J’imagine que c’est quelque part dans la maison”, a ajouté la personnalité de la télévision. De plus, Dean a déclaré qu’il avait laissé sa future épouse emmener sa pierre à New York pour la concevoir elle-même, car il voulait qu’elle soit parfaitement ajustée. Vers la fin de l’épisode, il a ensuite déclaré que la proposition était imminente. “Cela arrivera au moment où ce podcast sera diffusé”, a déclaré Dean. “Peut-être. Peut-être le lendemain de sa diffusion.

Caelynn et Dean sont sortis ensemble pendant une courte période le BiP, mais finit par se séparer car ce dernier n’était pas prêt à s’engager dans une relation sérieuse. Mais avant la fin de la saison, il est revenu en courant pour gagner à nouveau le cœur de Caelynn. Avant la cérémonie finale des roses, le joueur de 27 ans et Dean se sont finalement retrouvés et ont quitté le spectacle l’un avec l’autre. Plus récemment, le duo a acheté une maison à Las Vegas et partage fréquemment des photos de leurs voyages sur leurs Instagram respectifs.