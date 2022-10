Photos de couverture de “Vanity Fair” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Campbell Addy/Vanity Fair

Lizzo teste constamment les limites en matière de mode et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle a honoré la couverture de novembre de Salon de la vanité. La femme de 34 ans avait l’air incroyable dans une robe manteau à épaules dénudées rouge vif Act No1 avec une fente à hauteur de hanche sur le devant, révélant ses jambes dans des filets de pêche et des bottes en cuir à plateforme.

Le manteau à épaules dénudées de Lizzo comportait un décolleté moelleux avec des manches longues tandis que le reste de la robe était super poofy et fendu sur le devant jusqu’à la hanche. Elle a stylisé le manteau avec une paire de gants transparents Act No1, des collants Yandy en résille rouge, des bottes Pleaser à plateforme à lacets en cuir verni rouge vertigineux, des boucles d’oreilles et une bague Austin James Smith, ainsi que des colliers et des bagues Cartier.

Quant à son glam, Lizzo avait ses cheveux noirs foncés dans un rouget rose avec une frange courte et robuste couvrant son front tandis qu’un œil charbonneux noir foncé et une lèvre noire mate complétaient son look de couverture.

Sur une autre photo du tournage, Lizzo avait l’air énervée et punk rock, encore une fois, lorsqu’elle portait une robe bustier noire moulante. La robe comportait un corsage entièrement découpé qui lacé de sa taille à sa poitrine et avait des extrémités pointues sur le décolleté. La robe était cintrée à sa taille et comportait des fentes plongeantes de chaque côté avec des détails à lacets sur ses cuisses.

Lizzo a stylisé sa robe avec des bottes de combat à plateforme noires avec des clous carrés argentés, des gants en latex noir, des colliers ras du cou noirs et argentés et un mulet noir bouclé. Pour voir toutes les photos du tournage et lire l’interview, vous pouvez vous procurer le magazine dès sa sortie en kiosque le 18 octobre.