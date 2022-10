Photos de célébrités dans le look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Collection Shutterstock/Everett

Plusieurs célébrités ont secoué Harry Potter Costumes d’Halloween, comme JoJo Siwa, qui joue dans Le spectacle JoJo et BowBow.

Une autre célébrité est Nina Dobrev, qui a joué dans l’émission à succès Les journaux de vampires de 2009 à 2015.

Même le chanteur de “It’s Your Love” Tim McGraw et sa famille se sont plongés dans l’esprit d’Halloween de Poudlard dans le passé.

Chaque année, des célébrités mettent leurs talents créatifs à l’épreuve en se parant de leur plus beau déguisement d’Halloween. L’une de nos préférées de tous les temps est lorsque des personnes célèbres se déguisent en d’autres personnes célèbres, comme les personnages de Harry Potter. La grande chose à propos de cette franchise de films est qu’il existe une pléthore de personnages à choisir parmi Harry Potter lui-même, Ron Weasley, Draco Malfoy et bien d’autres. Continuez à faire défiler pour voir notre liste de célébrités dans leur meilleure tenue de Poudlard !

Suite Nouvelles des célébrités

JoJo Siwa

YouTubeur JoJo Siwa, 19 ans, est allée sur son Instagram le 25 octobre pour montrer son étrange costume de Draco Malfoy. La personnalité de la télévision a sous-titré la vidéo, “Draco Siwa”, avec une série d’emojis de serpent, parfaits pour le personnage de Serpentard. JoJo a même ajouté quelques vidéos dans le costume à son compte TikTok, où elle a utilisé l’audio du film pour rendre le message encore plus spécial. “Voici Crabbe et Goyle. Et je suis Malfoy, Draco Malfoy, » articula la personnalité de la télévision.

Le costume de la jeune fille de 19 ans se composait de la robe classique de Poudlard, d’une cravate verte assortie à ses yeux émeraude, d’une chemise boutonnée blanche et d’un cardigan gris. Elle coiffe également ses petites chance blonde platine dans un style de dos élégant pour incarner encore plus son Draco intérieur. Suite à ses publications, de nombreux fans de la chanteuse de “Kid in a Candy Store” se sont rendus dans la section des commentaires pour l’applaudir pour son look. “OH MON DIEU LA PRÉCISION”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté, “Cloué.”

Tim McGraw

Chanteur country “Don’t Take the Girl” Tim McGraw55 ans, et sa femme, Colline de la foi55 ans, a demandé à toute sa famille de choisir son préféré Harry Potter personnage à déguiser comme en 2020. “Soirée Harry Potter. Qui est qui? », Le hitmaker a légendé la photo de groupe sur Instagram. Leurs costumes étaient si bons qu’il est difficile de dire exactement quel membre de la famille McGraw-Hill est quel personnage de film bien-aimé. L’un de ses enfants a bercé une barbe hilarante pour assumer le rôle de Rubeus Hagrid, joué par le défunt acteur Robbie Coltrane pendant de nombreuses années.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Nina Dobrev

Nina Dobrev33 ans, qui a joué Elena dans Les journaux de vampires de 2009 à 2015, a également eu son amour pour Poudlard en 2015. L’actrice canadienne s’est principalement déguisée en personnage du film, Hermione [Emma Watson], mais a également ajouté des têtes de papier sur ses épaules pour donner un peu d’amour à Harry et Ron aussi. “PreHalloween Vibes … Jusqu’à quand j’étais Harry Ron ET Hermione sous la cape d’invisibilité!”, A-t-elle légendé sa photo Instagram à l’époque. Nina a porté une superbe perruque rouge avec une frange et des vagues d’Hermione, une jupe grise, des chaussettes hautes et une cravate Gryffondor marron. La femme de 33 ans, puis de 26 ans, s’est également assurée de porter une baguette magique avec elle pour incarner toutes les vibrations de Poudlard.

Tom Felton

Enfin, une célébrité qui a joué dans la franchise de films à succès, Tom Felton35. Tom est le vrai Draco Malfoy, mais à Halloween 2021, il a décidé de se déguiser en son ennemi juré, Harry [Daniel Radcliffe]. Le costume comportait la cravate classique de Gryffondor, les lunettes rondes de Harry, une robe noire, mais le Harry Potter le thème s’arrêtait là. Tom s’est confortablement installé dans un pantalon de survêtement gris et un t-shirt Peanuts, tandis que son chien portait une écharpe Gryffondor.

Lien connexe Lié: Daniel Radcliffe, Emma Watson et le casting de “Harry Potter” publient des hommages à “Forever Loved” Robbie Coltrane

Il a partagé une photo hilarante de lui-même plutôt échevelé avec la légende “wtf papa”. Même le chiot de l’acteur anglais n’arrivait pas à comprendre le fait que Tom balançait l’éclair classique sur son front. Plusieurs des 11,9 millions de followers de la star ont profité des commentaires pour faire des blagues sur le costume de Tom. “Harry Malefoy ou Draco Potter?”, A écrit un fan, tandis qu’un autre a dit, “Echarpe Gryffondor ??? Attends que ton père entende parler de ça… »