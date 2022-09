Photos dans les flaques d’eau, guitares dans les criques : ce sont les objets sentimentaux que Fiona a laissés derrière elle

Alors qu’il se promenait sur une plage près de l’endroit où se trouvaient ses deux maisons et son cabanon, David Robin Ingrim de Port aux Basques a aperçu quelque chose qu’il a reconnu : un ours en peluche débraillé de 60 ans de son enfance.

“En fait, il est dans le même état. Quelques petits trous au fil des ans, mais en plus, il est en parfait état”, a déclaré Ingrim.

Il prévoit de donner l’ours – qui est maintenant suspendu dans le hangar de son ami pour se sécher – à son petit-fils de trois mois.

Voici quelques-unes des photographies échouées sur une plage de Port aux Basques. (Soumis par Bobbi Russell)

Les habitants de la ville de la côte sud-ouest de Terre-Neuve ratissent les plages et fouillent les décombres pour récupérer des objets personnels et sentimentaux dans l’espoir de les réunir avec leurs propriétaires.

“La première photo que j’ai trouvée soufflait sur un trottoir”, a déclaré Nikita Roberts.

Après avoir trouvé des photos dans les flaques d’eau et sur les trottoirs, Roberts et Nicole Anderson ont lancé une page Lost and Found sur Facebook pour aider à faire correspondre les objets avec les gens.

“Nous voulons réunir autant de personnes que possible avec leurs articles”, a déclaré Anderson.

“Pour beaucoup d’entre nous, je veux dire, nos photos sont probablement sur le cloud ou sur les réseaux sociaux, mais beaucoup d’anciennes générations qui ont perdu leur maison, ces photos, ne pourront jamais les récupérer”, dit Roberts.

Nicole Anderson, à gauche, et Nikita Roberts ont créé un groupe Facebook Lost and Found pour réunir les gens avec leurs objets sentimentaux. (Soumis par Nicole Anderson)

“Nous devons avoir quelque chose à quoi nous raccrocher”

Certaines photos que Roberts a trouvées appartiennent à Peggy Savery, qui est revenue chez elle il y a trois ans après avoir vécu et travaillé en Ontario pendant la majeure partie de sa vie.

La maison de Savery, vieille de 60 ans, qui avait été récemment rénovée, a été détruite dans la tempête.

“Ma chambre donnait directement sur l’océan… et le son qui m’apportait la paix auparavant. Je ne sais plus si je ressens la même chose à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

Alors que Savery, son mari et son fils se tenaient sur la route pour voir ce qui restait de leur maison, un voisin s’est approché et lui a tendu une photo. C’était une photo de Peggy Savery et de son mari prise il y a 43 ans.

Cette photo de 43 ans de Peggy Savery et de son mari a été retrouvée par un voisin. (Soumis par Peggy Savery)

“[It] signifie quelque chose pour nous, comme nos photographies et nos petits souvenirs et des choses qui n’ont probablement aucune valeur mais… nous avons tout perdu et nous devons avoir quelque chose à quoi nous raccrocher”, a déclaré Savery.

Bien que Savery soit reconnaissante d’avoir retrouvé ses photos, il a été difficile de voir les objets personnels de sa famille – comme les photos de ses enfants, une étagère à bord vivant que son mari a fabriquée à la main et une vieille carte d’identité – éparpillés à travers l’épave dans toute la ville .

“C’est juste difficile de marcher sur la route et de trouver des morceaux de votre vie partout.”

Elle espère récupérer d’autres objets, comme les affaires de bébé de ses enfants, les vieux journaux de son père et d’autres choses irremplaçables.

“Une partie de la guérison”

Scott Strickland a fouillé les débris pour trouver des objets pour ses voisins et amis qui ont tout perdu, et pense que ces pièces seront un élément clé de la récupération.

“Je pense que ce sera une partie très cruciale de la guérison qui va se dérouler ici”, a déclaré Strickland.

Scott Strickland a trouvé cette guitare électrique dans une crique et l’a réunie avec son propriétaire, Adam Cross, qui a déclaré que c’était sa première guitare qu’il avait reçue il y a plus de 20 ans. (Soumis par Scott Strickland)

Strickland a trouvé une vieille guitare électrique échouée dans une crique et, après avoir publié la photo sur Facebook, a rapidement trouvé son propriétaire, Adam Cross.

“Je l’ai eu quand j’avais 13 ans”, a déclaré Cross, qui a maintenant 36 ans. “Je me souviens de l’avoir acheté pour Noël avec un petit ampli et j’ai rendu mes parents fous en le jouant, car il y avait de la distorsion et c’était vraiment fort.”

Cross, qui dirigeait un studio de tatouage dans sa maison, était chez lui lorsque l’eau a commencé à entourer la maison.

“La maison tremblait”, a-t-il dit.

“Souviens-toi de la scène dans Titanesque où ils traversent les couloirs et ils ont de l’eau jusqu’à la taille et les lumières commencent à clignoter ? C’est ce que ça m’a rappelé.”

Moins d’une heure après qu’il se soit échappé de sa maison, des voisins lui ont envoyé un texto pour lui dire qu’elle était en feu puis emportée par les vagues.

Une autre guitare à lui, une Fender Telecaster, échouée sur une plage, avec deux cordes encore attachées. Il a aussi récupéré des cartes de hockey, une affiche dédicacée et un tabouret pour sa batterie.

Adam Cross assis sur son tabouret de batterie qu’il a trouvé sur une plage. (Soumis par Scott Strickland)

Bobbi Russell et son mari ont fouillé dans des objets à la recherche de “tout ce qui pourrait signifier quelque chose pour quelqu’un”.

Elle a trouvé un sac à dos, de vieilles photos et un vieil appareil de détection de poisson, et a pu les remettre au propriétaire.

“Il m’a étreint trois fois et je l’ai étreint et c’était réconfortant”, a déclaré Russell.

“Cela a été vraiment difficile, mais nous sommes tous dans le coup.”

ÉCOUTEZ | Les résidents de Port aux Basques discutent de la récupération des objets de leurs maisons détruites :

Spectacle du matin de la Saint-Jean18:49Résidents de Port aux Basques sur la récupération d’objets après la tempête et la réévaluation de leur relation avec l’océan Nous discutons avec 2 résidents de Port aux Basques sur la récupération d’articles et d’entreprises après la tempête. Suite à cela, nous discutons avec une femme qui s’interroge sur son désir de vivre au bord de l’océan.

Conseils d’experts sur la façon de conserver les objets

Miki Lee, restauratrice à The Rooms, le musée et les archives provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador, dit que beaucoup de gens ne réalisent pas que des objets comme de vieux journaux et de vieilles bibles peuvent être conservés, même s’ils sont mouillés.

“Les plus petites choses peuvent signifier tellement”, a déclaré Lee.

“Un objet peut véhiculer toute une histoire familiale et véhiculer un sentiment, il est donc très important de le récupérer et de le préserver.”

Miki Lee de The Rooms dit que les personnes touchées par Fiona peuvent avoir des problèmes plus urgents, mais qu’elles peuvent prendre des mesures maintenant pour aider à préserver les objets importants. (Meg Roberts/CBC)

Lee a reconnu que les gens pourraient avoir des problèmes plus urgents à traiter, mais avait quelques conseils sur la façon de conserver les objets pour le moment – ​​et a proposé de fournir des conseils plus tard sur la façon de les récupérer.

Pour l’instant, a déclaré Lee, les articles à base de papier humide comme les photos et les journaux et même les bandes vidéo et les cassettes doivent être posés à plat, puis scellés dans un sac en plastique et placés dans un congélateur.

Congeler les articles lorsqu’ils sont humides les empêchera de moisir et de s’effondrer. Il est important de ne pas manipuler les objets avec les mains, car feuilleter les livres peut les endommager davantage.

“Vous pouvez le laisser là et vous occuper de tout ce dont vous avez à vous occuper et quand vient le moment où vous voulez revenir en arrière et les regarder, je peux vous guider à travers les étapes de la façon de le préserver”, a déclaré Lee.

“C’est juste une question d’acheter un peu de temps pour que nous puissions y faire face dans un environnement calme et contrôlé, et j’espère que cela apportera un certain confort sur la route.”

ÉCOUTEZ | Comment conserver et récupérer les objets rescapés de l’eau :

Spectacle du matin de la Saint-Jean10:56Récupération et conservation des objets détruits Conseils d’experts sur la façon de récupérer et de préserver les objets détruits, mais laissés par la tempête post-tropicale Fiona.

Lee a déclaré que la salinité de l’eau de l’océan ajoute un élément supplémentaire de détérioration.

“Quand il s’agit de choses comme les métaux et une guitare électrique étant l’un d’entre eux, nous devons rincer cela, nous devons nous débarrasser du chlorure tout de suite.”

Cross avait le bon instinct; il a lavé ses guitares électriques abîmées avec un tuyau d’arrosage.

Miki Lee a déclaré que toute personne à la recherche d’informations sur la façon de préserver les objets peut envoyer un e-mail information@therooms.ca . The Rooms propose également des informations disponibles en ligne sur récupérer des objets de famille et des souvenirs.

