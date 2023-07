PHOTOS : Chiens Weiner, musique live et plus pour la fête du Canada à Kelowna

Le centre-ville de Kelowna était en effervescence avec les touristes et les habitants qui berçaient le rouge et le blanc le 1er juillet.

Waterfront Park était l’endroit où il fallait être, avec de nombreuses festivités de la fête du Canada organisées par Festivals Kelowna.

Des concerts ainsi que des DJ ont rempli l’air de musique tout au long de la journée, tandis que les gens pouvaient mouiller leur sifflet et leur appétit dans de nombreux types de food trucks.

L’événement le plus fréquenté de la journée a peut-être été le concours et la course de costumes de chien de saucisse, intitulé Wienerama.

Les feux d’artifice de la soirée ont été annulés en raison du feu de forêt qui s’est déclaré sur Knox Mountain plus tôt dans l’après-midi. Il se trouve actuellement à 6,5 hectares, alors que la cause est encore inconnue, bien que vraisemblablement d’origine humaine.

