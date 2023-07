PHOTOS : Célébration de la culture avec le premier Festival des couleurs de Kelowna

Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News) Le premier Barsaana Festival of Colours de Kelowna a eu lieu au City Park le 2 juillet 2023. (Brittany Webster/Capital News)

Le parc municipal de Kelowna était plein de couleurs le 2 juillet pour le premier Barsaana Festival of Colours.

La fête a commencé à 11 heures dans une partie isolée du parc.

L’événement était représentatif du festival Holi de l’Inde, une célébration du bien surmontant le mal.

Les gens reçoivent de la poudre colorée à se lancer les uns sur les autres. Le colorant rouge représente l’amour et la fertilité, le bleu représente la divinité hindoue Krishna et le vert représente un nouveau départ.

La célébration à Kelowna comprenait des food trucks, des œuvres d’art et des tatouages ​​au henné.

Les gens ont dansé dans un nuage de couleur jusqu’à 20h

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ArtsCultureFestivalIndeKelownaMusique