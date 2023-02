Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Diggzy/Shutterstock

Maintenant c’est comme ça que c’est fait ! Hitmaker “Cool pour l’été” Demi Lovato (qui utilise ils/elles et elle/ses pronoms), 30 ans, a séduit ses 148 millions de followers mardi avec une série de superbes photos avant et après de son maquillage. De plus, c’est que Demi a elle-même fait le glam magnifique ! “J’ai fait mon propre glamour”, a-t-elle légendé le selfie après. Le look de la trentenaire était complet avec une couleur de rouge à lèvres audacieuse, des sourcils féroces et duveteux et un fard à joues rose mauve! Demi a choisi d’attacher leur corbeau et leur dos pour mettre en valeur leur superbe métamorphose.

Après qu’un fan ait republié l’instantané côte à côte, de nombreux fans de la beauté nominée aux Grammy Awards ont profité des commentaires pour s’extasier sur le look. “Ma déesse”, a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a écrit, “Demi fait du glam génial.” Et plus tôt cette semaine, l’alun de Disney Channel a montré son glamour lors de la pré-soirée des Grammy Awards le 5 février. “J’avais une genouillère sous cette robe”, ont-ils sous-titré le carrousel de photos. Et, bien sûr, le fan de Demi ne pouvait pas en avoir assez. “VOUS ÊTES INRÉEL”, a jailli une personne, tandis que le chanteur Halsey a écrit: “C’est tout simplement FOU !!!!!!!”

Lors de ce même événement au cours du week-end, Demi est également devenue officielle du tapis rouge avec son petit ami, Jute$ (b. Jordan Lutes) , le 4 février (voir photos ici). Cette nuit-là, la chanteuse a porté une superbe robe noire et blanche en Rubin Chanteur. Le look de Demi samedi comportait une couleur de lèvre rouge similaire, des boucles hollywoodiennes classiques et un eye-liner à ailes noires. Jutes a même utilisé son propre Instagram pour partager un carrousel d’images de la nuit du couple en ville. “Il s’avère que je me souviens comment nouer ma propre cravate”, a-t-il légendé le message.

Demi et le chanteur de “Fingers” sont liés de manière romantique depuis août 2022, après avoir été aperçus en train de quitter un restaurant à New York. Peu de temps après, le 20 août, Jute$ est allé sur Instagram pour partager un article spécial d’hommage d’anniversaire pour Demi. “joyeux anniversaire bébé. Tu es une coquine de 30 ans et je suis le connard le plus chanceux du monde parce que je peux t’appeler le mien. Te faire rire est devenu ma nouvelle obsession parce que ton sourire guérit littéralement ma dépression (il y a une chanson quelque part là-dedans) », a commencé sa longue légende. “Je suis si fier de toi non seulement pour avoir survécu à tout ce que tu as traversé, mais aussi pour t’être imposé et devenir ton moi le plus sain, le plus heureux et le plus doux.”

Fin 2022, Demi s’est assurée d’inclure son amant dans sa publication Instagram du Nouvel An. “J’ai terminé la nouvelle année comme ça en vous souhaitant le meilleur pour 2023”, ont-ils légendé les adorables photos. Et à Noël, le Rocher du camp La star a partagé une photo magique d’elle et Jute$ partageant un gros bisou pour apporter les vacances. Si mignon!

