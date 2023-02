Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Zendaya est connue pour ses relookings capillaires, et sa dernière est aussi glamour que vous vous en doutez. Après avoir lancé une nouvelle cure de jouvence bob plus courte à un Euphorie événement en décembre, la superbe actrice s’est rendue sur Instagram pour partager un look encore plus léger. Dans une image partagée sur son compte Instagram le vendredi 3 février, la Dune La beauté a montré un gros plan (voir ici) de ses boucles blondes plus claires et légèrement soufflées. Elle a secoué un faux col roulé sans manches orange et rouge, et son visage était à peine visible alors qu’elle montrait le look blond miel parfaitement radieux.

Les Spider-Man : loin de chez soi L’actrice de 26 ans a d’abord partagé le nouveau look, que vous pouvez voir ci-dessous, dans un article du 21 décembre. “Mood”, a-t-elle légendé le court clip vidéo, dans lequel elle portait un haut blanc, un gilet noir et des mèches fraîchement coupées. Elle a poussé ses cheveux derrière ses oreilles de manière ludique dans le clip.

La coiffure précédente de l’actrice, que vous pouvez voir ci-dessous, était à la fois plus sombre et beaucoup plus longue. Elle est connue pour associer ses superbes longues mèches – parfois bouclées, parfois droites – à des robes tout aussi magnifiques et amples pour ses nombreuses apparitions sur le tapis rouge. Et dans des interviews passées, elle a expliqué comment ses fréquentes métamorphoses de cheveux ont contribué à définir son sens dévastateur du style.

“Les cheveux m’ont permis d’expérimenter et de m’amuser”, a-t-elle déclaré Popsugar en 2016. « Cela m’a permis de gagner en confiance. Cela m’a rendu plus dépendant de ce que j’aime, de ce que je veux, et je n’ai pas écouté ou ne m’intéresse pas du tout aux opinions des autres sur mon apparence et ce que je ressens pour moi-même. Donc, simplement en expérimentant, en m’amusant et en n’ayant pas peur d’essayer des choses, je suis devenu plus fort en moi-même.

Tout cela soulève la question de savoir comment elle le maintient en bonne santé – en particulier avec la quantité de looks variés que l’actrice gagnante d’un Emmy a essayés. “J’essaie de porter autant de perruques que possible et de ne pas mettre de chaleur sur mes cheveux”, a-t-elle déclaré. ELLE en 2016. Elle a également dit qu’elle le lave “tous les deux jours ou tous les trois jours” et utilise des produits CHI. L’actrice a ajouté qu’elle utilise de l’huile de noix de coco. “J’aime garder mes cheveux assez naturels”, a-t-elle déclaré au magazine. “[After cleansing] Je vais le froisser avec un peu de produit pour aider mon motif de boucles. Et une ou deux fois par semaine, je mets de l’huile de noix de coco dans mes cheveux et je laisse reposer. J’utiliserai n’importe quelle marque d’épicerie, tant qu’il s’agit d’une véritable huile de noix de coco à 100 %.

