Photos avant et après – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Rien ne dit “nouvelle année, nouveau moi” comme une procédure cosmétique ! Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange Star Emilie Simpson, 47 ans, s’est rendue sur Instagram jeudi pour montrer les résultats de son lifting. «Être d’âge moyen, prendre 30 livres puis en perdre, ménopause… . QUI sait quel est le coupable exact, mais il y a quelques années, je me regardais à la télévision et, à ma grande surprise, j’ai réalisé que j’avais complètement perdu ma mâchoire », a commencé sa longue légende. Plus tard, la maman de trois enfants a révélé qu’elle avait eu “trois consultations” pour décider d’avoir un “mini lifting du bas du visage/du cou”.

La personnalité de Bravo a remercié Dr Siamak Agha pour ses résultats étonnants. “Il a fait un travail incroyable parce que je me ressemble toujours … tout comme moi avant que ma mâchoire ne fasse ses valises et ne quitte la ville”, a plaisanté Emily. En plus de la procédure du visage, la beauté brune a révélé qu’elle avait également “retrait d’implants mammaires, lifting et transfert de graisse pour ma poitrine suivis d’une autre intervention chirurgicale”. Emily a noté qu’elle parlerait de sa dernière opération “bientôt”.

Après avoir montré les photos avant et après, de nombreux abonnés et amis de la star de 47 ans se sont rendus dans la section des commentaires de la publication pour réagir au nouveau look de la star. “Tu es toujours belle !!”, La Reine de Versailles Star Jackie Siegel a écrit, tandis que l’actrice McKenzie Westmore intervint : « Tu es magnifique ! @drsiamakagha.topplasticsurgeon est de premier ordre !! » Certains RHOC les fans ont également inondé les commentaires de leurs compliments pour l’avocat qui a réussi. Un adepte a même félicité Emily pour son honnêteté à propos de son travail. “Oui pour la transparence”, a écrit l’admirateur, tandis qu’un autre a commenté, “Amour, merci pour l’honnêteté… oh et mentionnant le mot MÉNOPAUSE… j’adore je t’aime dans l’émission…”

Enfin, Emily a conclu sa légende avec quelques commentaires sur le droit des femmes de faire ce qu’elles veulent de leur corps. “Aussi, juste un rappel que toutes les femmes sont autorisées à choisir ce qu’elles font de leur corps et comment elles aimeraient vieillir”, a-t-elle écrit. « Du complètement naturel à la chirurgie… c’est à chaque femme de décider. Je m’entraîne toujours dur et régulièrement, mais une fois que vous atteignez un certain âge, il y a juste des choses que vous ne pouvez pas changer naturellement. Je choisis une approche combinée.

Le poste de lifting d’Emily précède la 17e saison de l’émission, qui devrait sortir au cours du premier semestre 2023. De plus, le poste de procédure intervient près d’un mois après Vicki Gunvalson60 ans, a jeté de l’ombre sur Emily et sa co-star Gina Kirschenheiter, 38 ans, pour les mauvaises notes de l’émission. “Je vais bien avec Chauffage [Dubrow]. Gina et Emily – je veux dire, il n’y a pas de vraie relation là-bas », a-t-elle dit HollywoodLa Viec’est Réel femmes au foyer podcast, Faites attention Puh-Lease ! en janvier. « Ils vont bien. Je veux dire, vraiment, ils vont bien. Émilie est géniale. Gina va bien. [But] Je n’ai pas de relation avec eux. Nous ne parlons pas. Il n’y a pas [commonality].” À l’heure actuelle, Vicki ne revient probablement à l’émission de téléréalité à succès qu’en qualité de “guest-vedette”.

“Je ne comprends pas vraiment [their roles on the show]», a poursuivi le « JO du CO ». “Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand j’ai créé le spectacle – vous savez, [producer] Scott Dunlop, [and OG star] Jeanne Keough, et moi – nous parlions de femmes qui travaillaient, montrant notre vraie vie, et ça a juste changé, tu sais? Tout vient de changer. Ils ont fait venir des gens qui n’étaient pas amis ensemble, et je ne sais pas si ça a marché aussi. Ce n’est pas le cas parce que les cotes d’écoute ont baissé. Malgré les remarques de la femme de 60 ans, Emily reviendra probablement dans la série pour sa cinquième saison consécutive plus tard cette année, selon En contact hebdomadaire.

