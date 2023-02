Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : S Meddle/ITV/Shutterstock

Shania Twain est devenu blond ! La chanteuse de 57 ans a fait ses débuts en relookant ses cheveux alors qu’elle assistait à un événement de Republic Records avant la 65e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards à Los Angeles le mercredi 1er février dans des images publiées par Page 6. Ses cheveux étaient nettement plus clairs que son look brun habituel, ainsi que son récent style ombré rose qu’elle berçait sur les tapis rouges récents ainsi qu’un mohawk pour Dans le style. Elle a choisi de porter les mèches éclaircies droites et séparées au centre alors qu’elle posait pour des photos lors de la soirée.

Les cheveux correspondaient parfaitement au reste du look de Shania, qui comprenait une robe orange soyeuse avec un style boutonné et un col. Elle enfila un trench-coat en cuir par-dessus. Ses accessoires étaient également au rendez-vous, avec un sac en cuir bordeaux et une paire de boucles d’oreilles en argent et or incrustées de diamants. Elle arborait également une magnifique bague verte avec une pierre de couleur brune à la main droite.

Dans sa conversation avec Dans le style, la star née au Canada s’est ouverte sur le fait d’être plus ouverte à changer de look et d’être expérimentale. “Je suis bien plus intrépide que je ne l’aurais été [before]. Il y a des années, j’aurais été plus consciencieuse à propos de “Est-ce que c’est trop exagéré?” Eja Lange, maintenant âgé de 21 ans, a déclaré à la publication. «Je suis plus aventureux maintenant et je suis simplement excité par ce qui est nouveau et ce que je peux expérimenter. J’adore la mode pour ça », a-t-elle avoué.

Sa dernière apparition n’avait que deux jours d’avance sur son sixième album très attendu, Reine de moiqui devrait sortir le 3 février 2023. Son dernier album, Maintenantest sorti en 2017. Le dernier projet marque également son premier projet à ne pas sortir sous le label Mercury Nashville, avec qui elle a signé pendant 29 ans.

Lors d’une conversation avec Hoda Kotb à propos de son nouvel album, elle a dit qu’elle appréciait le processus de “profiter de la recherche” de la vraie Shania. “Cela ne pourrait pas être plus approprié pour où j’en suis vraiment dans mon esprit”, a-t-elle déclaré à propos de sa nouvelle musique. « Je suis responsable de moi-même. Je prends le bon avec le mauvais.

