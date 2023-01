Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter / SplashNews.com

Après avoir annoncé sa tournée mondiale, Madonna a tenu les fans en haleine avec son barrage d’incroyables clips TikTok. Le plus récent, publié le vendredi 27 janvier, mettait en vedette la Material Girl dans toute sa splendeur en synchronisation labiale avec un extrait sonore de Méchantes filles, dans lequel Rachel McAdams le personnage a dit: “Pourquoi es-tu si obsédé par moi?” Madonna a également montré ses nouvelles mèches rouges dans le clip original et a bercé une robe de chambre en satin noir chic et des lunettes transparentes.

@Madone ♬ Donnez-le-moi Timbaland – Walley Ponch

La publication TikTok intervient une semaine seulement après que l’artiste emblématique a annoncé qu’elle présenterait ses 40 ans de musique pop lors de la Madonna : la tournée de célébration. “Je suis ravie d’explorer autant de chansons que possible dans l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils attendaient”, a déclaré Madonna dans un communiqué publié le 17 janvier. L’annonce a pris la forme d’une vidéo avec des stars. avec Jack Black, Amy Schumer, Lil Wayne et plus encore en jouant une version très racée de Truth or Dare, une référence à son célèbre film documentaire de 1991. La tournée atterrira dans 35 villes du monde, y compris les dates américaines à New York, Los Angeles, Cleveland et Detroit, entre autres.

La grande nouvelle à propos de Madonna donnant à ses fans exactement ce dont ils ont besoin survient également quelques semaines après qu’elle a profité d’un incroyable voyage en Afrique avec sa famille. Le hitmaker “Frozen” s’est rendu sur son Instagram pour partager une vidéo d’elle-même et de ses six enfants – Lourdes Léon26, Rocco Ritchie22 ans, David, 17 ans, Miséricorde16 ans, jumeaux Stella et Estère, 10 — danser la nuit lors d’une soirée festive. “Danser sous la pleine lune avec les Masai et de la bonne musique 🐘🇰🇪♥️🇰🇪💚🦓”, Madonna a sous-titré le clip, faisant apparemment référence à la tribu Maasai au Kenya.

Comme les fans le savent, Madonna profite de ses festivités familiales ces derniers temps, car elle les partage souvent sur ses réseaux sociaux. Dans un article récent, la star a révélé qu’ils avaient passé une grosse soirée de jeux ! Le hitmaker de “Ray of Light” a tenté de dessiner sur un bloc de papier surdimensionné, écrivant de manière hilarante dans la légende, “La nuit dernière, nous avons joué à Pictionary……….. J’essaie de ne pas être un mauvais perdant.”

Il est évident que Madonna adore passer du temps avec les enfants, puisqu’elle les a tous offerts en escapade hivernale l’année dernière. De retour en janvier 2022, Madonna a posté d’adorables clichés d’elle marchant dans des rues enneigées avec Rocco. Les photos prouvent qu’il est indéniable que Rocco ressemble à son père, le célèbre réalisateur Gars, qui s’est séparé du chanteur “Like a Virgin” en 2008 après huit ans de mariage. Quelques jours avant, Madge avait posté une photo de sa fille Lourdes lors de la grande fête familiale du Nouvel An. La beauté de 26 ans, avec qui Madonna partage Carlos Léona bercé une robe blanche transparente aux multiples découpes qui laissait peu de place à l’imagination.

