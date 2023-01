Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Si quelqu’un sait comment faire une révélation de relooking, ce sont les KarJenners ! Fondatrice de Kylie Cosmetics Kylie Jenner, 25 ans, est allée sur Instagram le 4 janvier et a lancé son look de sourcils décolorés tendance ! “Où allons-nous ?”, a-t-elle légendé le carrousel de photos sur la banquette arrière de sa voiture. La superbe maman de deux enfants a porté un look monochrome composé d’un bustier en denim noir et d’un pantalon en denim. La jeune femme de 25 ans a choisi de porter ses tresses de couleur corbeau dans un chignon chic qui a permis à quelques pièces errantes d’encadrer son visage sans effort.

Ce n’était qu’une question de temps avant Les Kardashian les 377 millions de followers de la star ont inondé la section des commentaires de réactions à son nouveau look. “ugh enfin !!!!”, a déclaré un admirateur à propos de King Kylie rejoignant la tendance des sourcils, tandis qu’un autre a ajouté, “Gorgggggg [sic].” Bien sûr, la maquilleuse et amie proche de Kylie, Ariel Tejada, a commenté ses réflexions sur sa création. “Nous avons mangé”, a-t-il écrit, accompagné de plusieurs émojis de flamme. Ariel s’est également rendu sur son propre compte Instagram pour partager le look et a sous-titré la photo de la star, “Emmenez-moi partout où vous allez!”

Bien que de nombreuses personnes aient adoré les nouveaux sourcils de la bombe brune, tous ses fans n’étaient pas ravis. “Êtes-vous sérieux kylie … ..”, a écrit un adepte, tandis qu’un autre fan a écrit: “Le look sans sourcils n’est pas un bon look @ on [sic] quelqu’un.” Même certains des fans de l’ancien milliardaire ont ajouté des réactions qui ont répondu à sa question dans la légende. “Pour teindre nos sourcils à la normale”, a commenté un ennemi. Enfin, un quatrième adepte était d’accord avec le second et a ajouté: “Plus de sourcils blanchis pour personne, s’il vous plaît.”

Le look à couper le souffle de la personnalité de la télévision et de la maquilleuse survient deux jours seulement après qu’elle s’est promenée autour d’Aspen avec sa fille, Stormi, 4 ans, le 2 janvier. Le duo mère-fille s’est rendu sur TikTok pour partager une vidéo d’eux jouant dans les montagnes enneigées et même sur des tubes à neige ! “nous sommes dans une aventure sérieuse en ce moment – si belle!”, On pouvait entendre Kylie dire au début du clip. Elle a légendé le message avec « 2023 », avec un cœur noir. Pour la journée d’aventure, Kylie a porté une doudoune noire, un pantalon d’hiver noir et des bottes de neige. Son mini-moi, pour sa part, a opté pour un look similaire avec une doudoune noire, un pantalon noir et des bottes de neige assorties à sa maman.

Kylie n’est pas non plus le seul membre de sa famille à avoir récemment fait ses débuts avec un nouveau look, comme sa sœur aînée, Kim Kardashian, 42 ans, est revenue à ses tresses brunes pendant les vacances de Noël. La maman de quatre enfants s’est rendue sur Instagram le 2 janvier pour publier son premier selfie avec le nouveau look. D’autres membres de la famille KarJenner ont également été aperçus à Aspen avec Kylie, dont le mannequin Kendall Jenner, 27 ans, qui a porté une robe rouge le 29 décembre. Lorsque Kylie n’est pas occupée à publier des looks glamour incroyables, elle est souvent occupée à élever ses deux enfants. La femme d’affaires partage deux enfants : Stormi et un fils de 11 mois (dont le nom n’est pas connu) avec le rappeur Travis Scott31.

