Johnny Depp arbore un nouveau look ! La Pirates des Caraïbes L’acteur de 59 ans a été vu sortir avec un look rasé de près cette semaine. Johnny était presque méconnaissable avec un menton complètement rasé, car il avait coupé sa barbiche et tous les poils du visage pour la sortie à New York le mercredi 12 octobre. Il portait des lunettes de soleil teintées bleues et une casquette de gavroche assortie et joignit ses mains geste de « prier » signature alors qu’il souriait pour les photographes. La Creux endormi star, qui a gagné des millions dans son procès en diffamation contre son ex-femme Ambre Entendu, 36 ans, en juin, a également porté un jean, des chaussures noires et un blouson aviateur en cuir décontracté avec une écharpe à carreaux. Il a terminé son look avec plusieurs grosses bagues et de lourds bracelets.

L’apparence fraîche de Johnny était bien loin de son look précédent, que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous. Au cours de son procès au printemps contre Amber, il arborait une petite moustache et une barbiche, et était généralement vu portant ses cheveux lissés en queue de cheval pour la procédure. Sur la photo ci-dessous, on l’a vu lâcher littéralement ses cheveux hirsutes après le verdict de 15 millions de dollars contre son ex. Il avait précédemment perdu une affaire de diffamation associée à Heard en 2020 contre Le soleil britannique.

La sortie de Johnny fait suite à une “tournée de retour” qui comprend des performances avec son groupe The Hollywood Vampires, et un concert réalisant un nouveau biopic. Une source nous a dit que le prochain Modigliani a été juste la chose pour l’aider à sortir de la bagarre juridique en cours avec Amber. « Bien qu’il soit êtreen filmant d’autres projets et travaillant sur sa musique, la réalisation est quelque chose qu’il voulait à revenir depuis très longtemps maintenant », a déclaré la source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en août. « Il sait que ambre fonctionne toujours à appel la verdict, mais il essaie à ne t’inquiète pas pour ça ào beaucoup. Il fait entièrement confiance à son équipe juridique et sait latu feras tout dans laleur pouvoir à se battre pour lui.”

La source a poursuivi, ajoutant que travailler avec Al Pacino était particulièrement excitant pour lui. “Il est tellement reconnaissant d’être êtreactiver à a mis toute son attention dans sa passion de faire de la musique et de travailler à nouveau sur des films », a poursuivi l’initié dans les commentaires à HL. « Il ne pouvait pas être Plus excité à être retrouver Al Pacino sur Modigliani (Mode) et il espère que ça va à être un énorme succès. Il se sent tellement privilégié à être travailler sur ce film et on a vraiment l’impression la parfait projet pour lui. Johnny peuvent s’identifier à plusieurs aspects de [artist] Modiglianila vie, non seulement êtrecause de son amour de la peinture, mais aussi êtreparce qu’il, ào, a fait face à plusieurs malheurs dans sa vie qu’il a finalement pu à surmonter et triompher dans la fin.”

