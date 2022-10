Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ftr/vertical/embed1 – Gregory Pace/Shutterstock

S’il y a une chose sûre à propos Jodie Turner Smithc’est qu’elle change constamment de coiffure et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de la première de Bruit blanc lors du Festival du film de New York le 30 septembre. La femme de 36 ans a volé la vedette sur le tapis rouge lorsqu’elle a secoué des cheveux rose vif qui couvraient tout son crâne rasé.

La nouvelle couleur de cheveux de Jodie était un rose chaud profond qui était presque un rouge foncé sous un éclairage différent. L’actrice a coiffé sa nouvelle coiffure avec une superbe robe à paillettes noires Alfredo Martínez printemps 2023 avec des découpes majeures. La robe noire plongeante comportait une encolure dégagée qui révélait un large décolleté sans soutien-gorge et deux découpes béantes sur les côtés de sa taille. La robe coulait dans une jupe ajustée et un tour de cou en satin noir avec un grand nœud attaché au dos complétait sa tenue.

Quant à ses accessoires, Jodie a enfilé des bijoux JACOB & CO. en diamants éblouissants, notamment des boucles d’oreilles créoles, un collier ras du cou et de grandes bagues, tandis qu’un sac Judith Leiber a noué son look. Quant à son glam, elle a opté pour un look sombre et énervé pour correspondre à sa nouvelle coiffure avec un smokey eye noir foncé et une lèvre mate violet foncé, presque noire.

Il y a quelques semaines à peine, Jodie, mariée à Josué Jackson, portait des cheveux blonds platine au dîner Caring For Women de la Fondation Kering à New York. Pour l’occasion, elle portait une robe orange vif plongeante avec des découpes tandis qu’un smokey eye orange métallisé accentuait sa robe. Une semaine avant cela, Jodie berçait une couleur de cheveux noir foncé qu’elle avait entortillée à La baleine première lors de la Mostra de Venise le 4 septembre.

