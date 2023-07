Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent VU/SIPA/Shutterstock

Emily Ratajkowski repousse toujours les limites en matière de beauté et de mode et elle vient de faire ses débuts avec une cure de jouvence pour les cheveux roux. La femme de 32 ans a posté un diaporama de photos sur son Instagram, arborant la nouvelle coiffure rouge vif tout en portant un maillot de bain plongeant.

Emily a posté les photos de ses nouveaux cheveux avec la légende, « devenu rouge merci @kerastase_official pour garder mes cheveux en bonne santé avec chroma absolu et à la légende @jennaperryhair » Sur les photos, Emily a montré ses cheveux roux foncé qui, sous un éclairage différent, avaient l’air comme un brun foncé avec des sous-tons rouges. Non seulement ses cheveux ont été teints d’une nouvelle teinte rouge, mais elle a également bercé une frange courte.

Dans le plus pur style Emily, elle a fait ses débuts dans le relooking des cheveux tout en portant un maillot de bain une pièce noir incroyablement plongeant. Le maillot de bain d’Emily était de sa marque, Inamorata, et montrait un décolleté et un sideboob majeurs tandis que les côtés du maillot étaient très hauts, mettant ses longues jambes toniques en valeur.

Les cheveux roux d’Emily ont été une surprise totale compte tenu de la veille, elle a posté une photo sur son Instagram, berçant les cheveux noirs avec une frange frontale volumineuse. Sur la photo, Emily s’est allongée sur une chaise en osier tout en berçant une robe vintage Burberry Slip Dress avec une bordure en dentelle autour de l’encolure avec des boucles d’oreilles Jennifer Fisher Thread.

En plus de bercer ses cheveux noirs, elle adore montrer sa silhouette dans des maillots de bain sexy ces derniers temps et l’un de nos favoris récents était son bikini noir, également de sa marque de maillots de bain. Le deux-pièces noir comportait un petit haut triangulaire avec de petites pierres précieuses en argent suspendues au centre, tandis que le bas comportait des sangles latérales super fines doublées des mêmes breloques en argent.

