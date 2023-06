Photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Éric André perdu 40 livres en six mois pour la saison 6 de Le spectacle Eric André, mais il n’est pas ravi d’être maigre. Le comédien de 40 ans, qui a montré sa remarquable perte de poids sur Instagram la semaine dernière, a déclaré GQ magazine que perdre tout ce poids « n’en valait pas la peine » pour lui. « Mon assistant est venu vers moi et m’a demandé [how] Je me sens—putain de faim ! Je me souviens avoir été irrité », a déclaré Eric dans l’interview publiée le 8 juin.

« Il y a une raison pour laquelle les maigres sont des garces et les gros sont joyeux », a-t-il ajouté. « Les gros sont heureux, les lutteurs de sumo, le Père Noël. Les personnes maigres ont des attitudes f ****** parce qu’elles sont f ****** affamées. Je dis rester gros. Si vous êtes gros ou potelé, restez ainsi. Je me sentais bien… mais ça ne valait pas la peine de couper les frites.

Eric a expliqué à GQ qu’il pesait 212 livres, mais qu’il est tombé à 173 livres et à 9% de graisse corporelle, avant de tourner la dernière saison de son émission-débat Adult Swim qui a été créée le 4 juin. content de ce que vous voyez, mais vous avez faim et vous ne pouvez pas boire d’alcool. Vous ne pouvez pas vraiment vous amuser », a-t-il déclaré. « Il faut manger à chaque repas. Vous obtenez ces plats préparés qui deviennent ennuyeux et épouvantables après un certain temps. Vous ne pouvez pas boire d’alcool non plus.

Le Homme cherche femme star a déclaré que son régime alimentaire se composait de «beaucoup de viande», ainsi que de poulet, de poisson et de dinde. Eric a décrit ses habitudes alimentaires pendant le processus de perte de poids comme « de la modération, pas de la privation ». Il a également confirmé qu’il avait utilisé une application de comptage de calories appelée Noom pendant les six mois où il perdait du poids. Eric a déclaré que dormir plus était la partie «la plus difficile» de tout le parcours de perte de poids.

Cependant, Eric a fini par reprendre du poids après avoir terminé le tournage de la saison 6 de son émission. « Je ne suis pas vraiment un maniaque de la santé. En fait, dès que nous avons terminé, je suis allé à Prince Street Pizza et j’ai mangé une pizza au pepperoni entière », a-t-il admis. « Et puis je suis allé au Portugal et j’ai bu mon poids de vin. Je suis revenu du voyage et j’ai monté sur la balance, et j’ai défait six mois de travail en trois semaines environ.

Eric a révélé sa perte de poids avec des photos avant-après qu’il a publiées sur Instagram à ses 2 millions de followers. Les photos d’Eric quand il était plus lourd étaient de la fin de Le spectacle Eric André saison 5, qui a été diffusée fin 2020. Dans sa légende, Eric a admis qu’il « ne fera plus jamais de modification corporelle » et a déclaré que le processus de prise et de perte de poids était « brutal » pour lui.

