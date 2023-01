Photos après la mort de maman – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Tristan Thompson est arrivé à Toronto, Ontario avec son ex Khloe kardashian après la mort de sa mère Andréa. La star de la NBA, 31 ans, et le fondateur de Good American, 38 ans, ont été vus descendant d’un jet privé depuis Los Angeles le jeudi 5 janvier dans la ville canadienne qui est aussi la ville natale de Tristan. Khloe était enveloppée pour les températures fraîches dans un manteau noir et un bonnet, ainsi qu’une paire de bottes confortables de style Ugg et un sac à main noir. La star de télé-réalité semblait également porter un col rond gris et un pantalon de survêtement assorti pour le temps frais de 32 degrés.

Tristan était également habillé pour la neige dans un sweat à capuche noir et un pantalon de survêtement skinny assorti. Il s’est jumelé avec son ex, dont il partage la fille Vrai4 et un bébé garçon né en août par mère porteuse, avec. Le joueur des Chicago Bulls a ajouté une doudoune noire brillante, des chaussettes blanches et une basket noire basse. Il a suivi Khloe alors qu’il descendait de l’avion et se dirigeait vers un véhicule marqué Agence des services frontaliers du Canada, probablement pour un contrôle de passeport. Un SUV noir semblait également les attendre pour les emmener à destination.

La mère de Tristan est décédée tragiquement à Toronto plus tôt cette semaine après avoir subi une crise cardiaque, a confirmé son représentant à HollywoodLa Vie par email. Elle a ensuite été emmenée dans un hôpital local, mais le personnel médical n’a malheureusement pas pu la réanimer.

Notamment, Tristan et Khloe ont mis fin à leur relation amoureuse l’année dernière après avoir découvert que l’athlète canadien avait eu une liaison et avait engendré un autre enfant basé au Texas. Maralee Nichols. Nichols a donné naissance à son fils Théo en décembre 2021. Le drame et les retombées ont été documentés lors de la première saison de Hulu La Kardashian‘s, qui a mené à la deuxième saison où Khloe a révélé qu’elle attendait un deuxième enfant via une mère porteuse en 2022.

Tristan partageait apparemment un lien étroit avec sa mère, lui faisant un doux cri sur les réseaux sociaux pour la fête des mères. “Bonne fête des mères maman ! Un jour ne suffit pas pour vous féliciter et vous élever haut », a-t-il écrit. “Chaque jour est votre journée. Merci pour tous les sacrifices que vous avez faits pour moi et mes frères. Je t’aime et j’ai tellement de chance d’avoir été choisi comme ton fils. Tous les super-héros ne portent pas de capes », a-t-il également déclaré.

