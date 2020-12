La famille fête Noël ensemble cette année – les parents Maurizio Di Giacobbe et Glenda Grossi ont réussi à sortir le 25 décembre. Mais ils n’ont pas de grands-parents, tantes et oncles autour de leur table de fête. Ils veulent les protéger.

« Nous serons donc avec nos trois enfants, le chien et les deux chats », a déclaré Grossi lors d’un rare samedi lorsque les deux parents étaient à la maison en même temps, décorant le sapin de Noël avec Tiziano, 4 ans, Arianna, 9 ans, et Flavio, 10 ans.

Lorsque la pandémie a éclaté pour la première fois en Italie au printemps dernier et que personne ne savait comment en limiter la propagation, les parents portaient des masques chirurgicaux autour des enfants et ont développé une «étreinte virtuelle» pour exprimer leur amour. C’était un jeu pour les enfants. Mais leurs parents savaient de première main à quel point le COVID-19 était mortel.

Pourtant, l’Italie est maintenant en tête de l’Europe avec le plus grand nombre de décès dus au COVID-19 – plus de 65000.

À bien des égards, le couple apporte l’amour d’une famille au service COVID-19, sachant très bien l’importance de toucher, de caresser et d’appeler par vidéo avec les proches de leurs patients à l’extérieur, qui autrement ne sont pas autorisés à visiter.

«Je me souviens de ce jour où Fabio a passé l’appel vidéo avec sa femme et ses enfants, il a touché sa poitrine avec sa main et a dit: ‘Ils doivent m’intuber, je vous verrai bientôt.’» Pendant que Di Giaccobe est assis à côté d’elle, la voix de Grossi grésille .