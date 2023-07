PHOTOS : Amusez-vous en famille au spectacle annuel Okanagan Rock and Gem Show à Kelowna

Les amateurs de rock, de pierres précieuses et de minéraux se sont réunis à Kelowna pour l’Okanagan Rock and Gem Show annuel qui s’est tenu au Rutland Centennial Hall.

Organisée par le 1120 Rock Club de Kelowna et le Vernon Lapidary Club, la salle a présenté 20 vendeurs de partout en Colombie-Britannique et en Alberta, et un de l’Ontario.

La présidente du club de Kelowna, Lindea Parnell, a déclaré que le spectacle de cette année a été un peu plus lent que l’an dernier, mais que la participation a tout de même été bonne.

Le spectacle avait beaucoup à voir, des minéraux sous un microscope aux pierres et bijoux sculptés à la main.

« Nous ne sommes pas une émission commerciale. Bien qu’il y ait des dealers qui en font un métier… C’est un passe-temps pour plusieurs personnes ici.

L’admission au spectacle se faisait par don, aidant à soutenir les activités des clubs de Kelowna et de Vernon.

« Nous avons des réunions au cours de l’année et nous devons payer une location pour cela. Mais le plus important, c’est que nous avons tous les deux des ateliers. Organiser un atelier peut être très coûteux et les personnes qui y assistent ne gagnent pas assez d’argent pour le soutenir. »

L’événement avait des prix de présence, une vente aux enchères silencieuse et même un bac à sable pour que les enfants creusent leur propre trésor.

Parnell a déclaré qu’en tant que grand-mère, partager la joie avec les enfants est l’une de ses parties préférées.

Le spectacle a commencé le 14 juillet et se poursuivra jusqu’à 16 h le 16 juillet.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Pierres précieusesKelowna